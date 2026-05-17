О чемпионате Европы среди борцов и схватке с турком – пообщались с Павлом Глинчуком и Игорем Петренко

А наш белорус как мог отстаивал честь. Это сказалось и на ходе борьбы, и на результате. Тем не менее, медаль есть медаль. Павел Глинчук, обладатель олимпийской лицензии в Париже, сегодня держит курс.

Чемпионат Европы среди взрослых борцов уже завершился. Наш супертяж Павел Глинчук завоевал бронзовую награду. Спортсмен шел на золото и мог однозначно, как считают специалисты, стать чемпионом. Но вмешались обстоятельства и культура оппонента. Схватка с турком получилась неоднозначной. Соперник был агрессивен.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Вот когда вы пришли, вы мне так и сказали: моя задача – найти и создать команду, которая будет приносить медали. Вот у вас, если не брать, 10 весов, а брать – только 6 олимпийских. Вот какими весами вы очень довольны, а в каких весах у вас есть еще поиск?

Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

97 и 130, они уже доказали, что эти веса стабильные.

Юлия Силипицкая:

То есть здесь у нас Паша Глинчук в супертяжах и Зарубский. В 97?

Игорь Петренко:

Абубакар и Москевич.

Юлия Силипицкая:

В 97 кто все-таки лидер?

Игорь Петренко:

Пока Кирилл. У Абубакара свой возраст, а мы его бережем, не раскрываем раньше времени.

Юлия Силипицкая:

А если он не будет набариваться?