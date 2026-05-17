О чемпионате Европы среди борцов и схватке с турком – пообщались с Павлом Глинчуком и Игорем Петренко

Чемпионат Европы среди взрослых борцов уже завершился. Наш супертяж Павел Глинчук завоевал бронзовую награду. Спортсмен шел на золото и мог однозначно, как считают специалисты, стать чемпионом. Но вмешались обстоятельства и культура оппонента. Схватка с турком получилась неоднозначной. Соперник был агрессивен.
А наш белорус как мог отстаивал честь. Это сказалось и на ходе борьбы, и на результате. Тем не менее, медаль есть медаль. Павел Глинчук, обладатель олимпийской лицензии в Париже, сегодня держит курс.
В студии «Спорттаймера» – Павел Глинчук и главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе Игорь Петренко.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Вот когда вы пришли, вы мне так и сказали: моя задача – найти и создать команду, которая будет приносить медали. Вот у вас, если не брать, 10 весов, а брать – только 6 олимпийских. Вот какими весами вы очень довольны, а в каких весах у вас есть еще поиск?
Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:
97 и 130, они уже доказали, что эти веса стабильные.
Юлия Силипицкая:
То есть здесь у нас Паша Глинчук в супертяжах и Зарубский. В 97?
Игорь Петренко:
Абубакар и Москевич.
Юлия Силипицкая:
В 97 кто все-таки лидер?
Игорь Петренко:
Пока Кирилл. У Абубакара свой возраст, а мы его бережем, не раскрываем раньше времени.
Юлия Силипицкая:
А если он не будет набариваться?
Игорь Петренко:
Он набаривается. Почему он не будет набариваться? После чемпионата он будет выступать на всех взрослых турнирах.
Юлия Силипицкая:
После какого чемпионата?
Игорь Петренко:
Беларуси.
Юлия Силипицкая:
Хорошо. У Паши есть конкуренты?
Игорь Петренко:
По большому счету он лидер, но Дима Зарубский – это второй номер.
Юлия Силипицкая:
А третий?
Игорь Петренко:
Третьего нет.
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