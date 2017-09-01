Ответы на футбольные вопросы: будет ли побит рекорд Неймара и откуда в этом виде спорта такие огромные деньги?

Каждый год из одного футбольного клуба в другой с лучшими игроками переходят огромные деньги. BBC Capital отвечает на самые распространенные вопросы о футболе. Как и почему это происходит? Деньги здесь огромные. Недавно из «Барселоны» во французский ПСЖ за 222 млн евро (265 млн долларов США) перешел «суперстар» бразильского футбола Неймар. «ПСЖ будет моим новым домом в течение следующих нескольких лет», – здесь подробнее. Это превышает прежнюю рекордную сумму в 105 млн евро, которая была заплачена за француза Поля Погба, больше, чем в два раза. Причем, это имело место в прошлом году.

Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr

Предела суммы, которую могут потратить на игрока, нет. Так к чему же это может привести? В чем же дело? Футбол – это бизнес мирового масштаба, и лучшие игроки постоянно переходят из одного клуба в другой. Дэвид Бэкхем за время своей карьеры, например, играл за клубы Великобритании, Испании, США, Италии и Франции. По словам Бэкхема, футбол стал слишком много значить для некоторых людей.

Фото: instagram.com/davidbeckham

Профессиональные игроки подписывают контракты с клубами на определенное количество лет, до пяти. В случае, когда игрок переходит в другой клуб до завершения сроков контракта, клуб, в который спортсмен перешел, выплачивает компенсацию клубу, из которого он ушел. Когда бывают трансферы? Два раза в год. Согласно правилам ФИФА, клубы могут покупать игроков два раза в год. Эти периоды известны как трансферные окна. Чем длиннее окно в период межсезонья, тем короче в разгар сезона. Точные сроки устанавливают футбольные ассоциации. Во многих странах Европы летнее трансферное окно закрывается 13 августа, а в США – 9 августа. В этом ли причина? Нет. Футболист, его агент, клуб и юристы заключают новый контракт, в котором оговариваются заработная плата и другие бонусы. Футболисты проходят медицинское обследование. В случае каких-либо невыявленных ранее травм, размер суммы может изменяться. Кто получает деньги? Сам Неймар не получит сумму в 222 млн евро, о которой было сказано выше. В целях безопасности футбольному клубу «Барселона» ее выплачивает ПСЖ. Говоря техническим языком, Неймар получает отступные согласно старому контракту с «Барселоной», т.е. 222 млн евро. Согласно сообщениям в СМИ, сумма будет разделена: часть ее размером в 38 млн евро получит отец футболиста, его агент и еще несколько человек за помощь в осуществлении трансфера.

Фото: instagram.com/neymarjr

Впоследствии, в течение года до налогообложения, ПСЖ будет выплачивать Неймару зарплату приблизительно в 45 млн евро в надежде получить прибыль от использования имени и изображения спортсмена. Право на их использование может быть одним из главных пунктов при заключении контракта. Клубы обычно требуют абсолютного права на контроль изображений футболиста в рекламе и СМИ. Но игроки обычно с неохотой соглашаются уступать возможность получать прибыль от рекламы. Поэтому ее могут в равных долях получать и футболист, и клуб. В случае с Неймаром все гораздо сложнее. Согласно заявлению клуба «Барселона», они намерены подать на него в суд за нарушение контракта, так как, подписав новый контракт, в прошлом году в качестве бонуса он получил некоторую сумму денег.

Фото: instagram.com/neymarjr