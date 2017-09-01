Ответы на футбольные вопросы: будет ли побит рекорд Неймара и откуда в этом виде спорта такие огромные деньги?
Каждый год из одного футбольного клуба в другой с лучшими игроками переходят огромные деньги. BBC Capital отвечает на самые распространенные вопросы о футболе.
Как и почему это происходит?
Деньги здесь огромные. Недавно из «Барселоны» во французский ПСЖ за 222 млн евро (265 млн долларов США) перешел «суперстар» бразильского футбола Неймар.
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Это превышает прежнюю рекордную сумму в 105 млн евро, которая была заплачена за француза Поля Погба, больше, чем в два раза. Причем, это имело место в прошлом году.
Неймар. Фото: instagram.com/neymarjr
Предела суммы, которую могут потратить на игрока, нет.
Так к чему же это может привести? В чем же дело?
Футбол – это бизнес мирового масштаба, и лучшие игроки постоянно переходят из одного клуба в другой.
Дэвид Бэкхем за время своей карьеры, например, играл за клубы Великобритании, Испании, США, Италии и Франции.
По словам Бэкхема, футбол стал слишком много значить для некоторых людей.
Фото: instagram.com/davidbeckham
Профессиональные игроки подписывают контракты с клубами на определенное количество лет, до пяти. В случае, когда игрок переходит в другой клуб до завершения сроков контракта, клуб, в который спортсмен перешел, выплачивает компенсацию клубу, из которого он ушел.
Когда бывают трансферы?
Два раза в год. Согласно правилам ФИФА, клубы могут покупать игроков два раза в год. Эти периоды известны как трансферные окна.
Чем длиннее окно в период межсезонья, тем короче в разгар сезона. Точные сроки устанавливают футбольные ассоциации.
Во многих странах Европы летнее трансферное окно закрывается 13 августа, а в США – 9 августа.
В этом ли причина?
Нет. Футболист, его агент, клуб и юристы заключают новый контракт, в котором оговариваются заработная плата и другие бонусы.
Футболисты проходят медицинское обследование. В случае каких-либо невыявленных ранее травм, размер суммы может изменяться.
Кто получает деньги?
Сам Неймар не получит сумму в 222 млн евро, о которой было сказано выше. В целях безопасности футбольному клубу «Барселона» ее выплачивает ПСЖ.
Говоря техническим языком, Неймар получает отступные согласно старому контракту с «Барселоной», т.е. 222 млн евро.
Согласно сообщениям в СМИ, сумма будет разделена: часть ее размером в 38 млн евро получит отец футболиста, его агент и еще несколько человек за помощь в осуществлении трансфера.
Фото: instagram.com/neymarjr
Впоследствии, в течение года до налогообложения, ПСЖ будет выплачивать Неймару зарплату приблизительно в 45 млн евро в надежде получить прибыль от использования имени и изображения спортсмена. Право на их использование может быть одним из главных пунктов при заключении контракта.
Клубы обычно требуют абсолютного права на контроль изображений футболиста в рекламе и СМИ. Но игроки обычно с неохотой соглашаются уступать возможность получать прибыль от рекламы.
Поэтому ее могут в равных долях получать и футболист, и клуб.
В случае с Неймаром все гораздо сложнее. Согласно заявлению клуба «Барселона», они намерены подать на него в суд за нарушение контракта, так как, подписав новый контракт, в прошлом году в качестве бонуса он получил некоторую сумму денег.
Фото: instagram.com/neymarjr
Клуб Испании требует 8,5 млн евро за причиненный ущерб с возвратом бонуса, сумму которого не разглашают, и 10% данной суммы.
Откуда поступают деньги?
В футболе вращаются серьезные деньги. Согласно компании Deloitte, доход двадцати самых богатых клубов, среди которых только клубы Европы, составил за 2015-2016 гг. 7,4 млрд евро.
Самый высокий доход в 689 млн евро получил клуб «Манчестер Юнайтед».
Разве в футболе и раньше не было шальных денег?
Не столько, сколько сейчас. До 1995 года у многих европейских клубов были квоты на иностранных спортсменов. Тогда вступило в действие правило Босмана, которым отменялись ограничения на количество футболистов из стран ЕС и закладывались новые стандарты на международном рынке.
Трансферные платы, как и количество иностранных игроков, начали расти. К 2016 примерно 70% игроков в Премьер-лиге составляли иностранцы.
В данный момент ведущие клубы становятся все богаче. Одной из причин этого являются растущие доходы. В 2016 году двадцать клубов Премьер-лиги подписали контракт со СМИ на сумму 10,4 млрд фунтов (13,4 млрд долларов) на три года. Это была самая выгодная сделка из когда-либо заключенных в профессиональном футболе.
Подобные дополнительные расходы отражаются на росте трансферных сделок. В прошлом году на международные трансферы клубы потратили больше денег, чем когда-либо.
Согласно ФИФА, в 2016 году на 14 591 заключенных в мире сделок была потрачена рекордная сумма в 4,79 млрд долларов США.
Перевод: Мария Харзеева
Оригинал статьи: BBC Capital