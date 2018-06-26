Новые лица в местной вертикали, диппредставительствах и госорганах. Все подробности кадрового дня в большом репортаже СТВ

Новости Беларуси. 26 июня местная вертикаль, дипкорпус и госорганы Беларуси пополнились новыми руководителями, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Президент рассмотрел кадровые вопросы. В теории управления говорится, что сейчас нужно в непрерывном режиме чувствовать все изменения на внутренним и внешнем рынке, мгновенно приспосабливаться в постоянно меняющихся условиях работы. Вот поэтому, хорошо подготовленный специалист, знает гораздо больше своего профиля и смотрит на мир аналитически, а действует стратегически. Неспроста искусство расставить нужных людей в нужных местах считается началом науки управления.

Сегодня для них дебют, причем не только в должности. Даже интервью для многих с приставкой «впервые». Этот кадровый день у Президента получился насыщенным. Но перед тем, как отправить того или иного руководителя в район, область, ведомство – задачи на перспективу. По традиции. Так, только в местной вертикали сразу четыре назначенца.

Новый глава администрации в Центральном районе Минска, назначен заместитель председателя Минского облисполкома. Иван Барташевич отныне возглавлять будет Круглянский район. Иначе говоря, сменит на посту Анатолия Щупленкова – теперь он председатель Белыничского райисполкома. Успехи у этих двух районов есть. Особенно в сельскохозяйственной сфере. За последний год в Белыничах вырос средний удой молока от коровы, разрослось поголовье крупного рогатого скота, сейчас идет строительство свинокомплекса, заметен большой приток инвестиций в район.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белыничский район всегда был желаемый кадрами для назначения. Надо иметь в виду, что он на бойком месте. Там всегда гостей много, он на виду. Да и Круглянский, Шкловский районы – это районы с хорошими земельными угодьями, почвы хорошие. Я посмотрел весь восток Беларуси за эти выходные, дай бог, чтобы по всей стране такое было. Это даже как-то мне настроение подняло. Потому что я был в таком угнетенном состоянии после этой жары. Я видел даже здесь, в центре, сколько вреда на легких почвах принесла засуха. Не говоря уже об отдельных регионах – Гомельской, Брестской областей. Но эти дожди немного поправили ситуацию, а у вас там вообще посевы очень хорошие. Надо серьезно готовиться, чтобы их убрать. Потому что кормить будете всю страну.

Перспективным Белыничский район считает и новый руководитель. А потом даже назовет его въездными воротами всей Могилевской области. До этого Анатолий Щупленков за порядком следил в районе Круглянском. Признается: кардинальных различий нет. Оба района агропромышленные. С одной стороны, работу «такая схожесть» упрощает. С другой – прописку несмотря ни на что придется сменить. Так сказать, стать ближе к народу.

Анатолий Щупленков, председатель Белыничского районного исполнительного комитета:

Создание новых рабочих мест, создание условий для жизни человека – над этими вопросами будем работать. А ведь о развитии аграрной отрасли говорили совсем недавно. В Шкловском районе. Тогда и решили: в сельском хозяйстве должен быть пример, на который все будут ровняться и благодаря этому двигаться дальше. В то же время каждому руководителю нужно понимать: успехов в аграрном вопросе уж точно не будет без грамотной работы с кадрами. Александр Лукашенко:

Тем, кто хочет работать, надо обеспечить все, чтобы они могли работать. Не надо бояться, что у нас не хватает кадров. Надо организовать эти кадры. Если раньше надо было 10 зерноуборочных комбайнов, то сегодня один комбайн с хорошим механизатором заменит эти 10. Поэтому не надо столько и механизаторов, и доярок. Только надо организовать дело и иметь хороших специалистов. Поэтому посмотрите, с кем вы будете работать. А только потом начинать окончание модернизации нашего сельского хозяйства. Но порядок и технологическая дисциплина, да и дисциплина вообще – вопросы номер один. Относитесь очень жестко к этим проблемам. И не смотрите по сторонам. Вы отвечаете за конкретную территорию. И там с вас спросят. У вас там нет ни частных, ни государственных предприятий – у вас там есть руководители и люди, которым надо обеспечить их главные права – на труд, зарплату, жизнь, здравоохранение, образование и так далее. Своими планами с журналистами делится охотно и новый зампредседателя Минского облисполкома. Николай Рогащук с экономикой на «ты». Да и как иначе. До этого возглавлял комитет экономики Минского горисполкома. Теперь будет в курсе дел всего столичного региона.

Николай Рогащук, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета:

Последнее время замедлились темпы роста валового регионального продукта по Минской области. Надо будет работать над этим. Вопросы связаны и обрабатывающей промышленностью, и с перерабатывающей. У людей должна быть заработная плата вовремя выплаченная, и рост ее должен соответствовать тому, как у нас растет производительность труда, также доступность к социальному обслуживанию, здравоохранению.

Особые требования Президента и к новому председателю Высшей аттестационной комиссии. Им стал Александр Гучок. До этого занимал должность зама. Как-никак наука – сфера для Беларуси приоритетная, ученые, как подчеркнет глава государства, будущее нашей страны. Поэтому и внимание к этой сфере особое. От нового руководителя ждут принципиальности, честности, искренности, а главное недопущения разного рода противоправных действий. Это задача –номер один. «Вы знаете, чем заниматься и как». Президент Беларуси дал напутствие Александру Гучку, назначенному председателем ВАК Уже потом Александр Гучок расскажет журналистам: главный принцип его работы – прозрачность и открытость аттестационного процесса, а еще полнота и всесторонняя оценка каждой диссертации. Это уж точно поможет избежать какого-либо рода коррупционных схем, – уверен новый руководитель. И здесь, как в школе, критерии оценки свои: актуальность тем, научная новизна, экономическая значимость и перспективное будущее. Ведь научные исследования сегодня нужно активно внедрять в производство.

Александр Гучок, председатель Высшей аттестационной комиссии:

Особое внимание в связи с теми установками, которые даны главой государства, будут уделяться исключению любых рисков несамостоятельной подготовки диссертации, выявлению плагиата, фальсификации. В этом направлении работа уже ведется активно как по вновь подготавливаемым диссертациям, так будем работать и над трудами прошлых лет.

Обновления есть и в дипкорпусе. Так, развивать двусторонний диалог с Нигерией будет Вячеслав Бриль. Нигерия – крупнейшая, во многих смыслах, страна. Во-первых, крупнейшая экономика на африканском континенте, во-вторых – крупнейшая страна по населению, в-третьих – одна из богатейших по природным ресурсам. Для Беларуси же Нигерия – быстрорастущий и ёмкий рынок сбыта. А еще совсем скоро здесь может появиться сборочное производство наших тракторов. С таким предложением к Александру Лукашенко посол этой страны обратился еще на вручении верительных грамот. Свою заинтересованность проявляют и многие страны Европы и Азии. К примеру, Турция. В 2017 году товарооборот составил 942 миллиона долларов. Как раз этим направлением займется Алексей Швед – новый генеральный консул в Стамбуле.