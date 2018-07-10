«Я в Америку никогда не хотела». Как белорусская модель стала работать в Нью-Йорке

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – модель (Нью-Йорк) – Валентина Белянка. Об Америке. «Решила: ну, поеду, посмотрю, как там. И понравилось. Как ты попала в Нью-Йорк? Валентина Белянка, модель (Нью-Йорк):

Мы называем в моделинге, что Нью-Йорк – это как класс destination, то есть, последняя точка для всех. Ты либо туда попал, либо не попал, и это долгий путь. Обычно девочки начинают с Азии, кто-то с Европы, потом Америка.

Как твой путь начинался? Сразу с Америки? Валентина Белянка:

Нет, мой путь начинался не сразу с Америки. Я тоже работала в Европе, немножко в Азии и, в частности, в Китае. В принципе, я в Америку никогда не хотела, потому что это далеко, у меня мама здесь, сестра. Решила: ну, поеду, посмотрю, как там. И понравилось.

О стандартах. «90 для подиумной модели – это много» Стандарты 90-60-90 – это уже не работает? Валентина Белянка:

Работает, только это очень много, нужно быть поменьше. Нужно различать: если девочка подиумная, то, значит, рост у неё должен быть минимум 177 см, желательно – 178. Нужно, чтобы тогда было где-то 84-60-86 (87). Ну, 90 для подиумной модели – это много.

А как же тренд, где формы стали цениться, что, вроде бы, уже не обязательно уже быть 90-60-90? Валентина Белянка:

Он есть, мне он очень-очень нравится. Берут разных нестандартных моделей, и, в принципе, там девочку нестандартной внешности даже не встретишь. Ну, во-первых, таких брендов было всего лишь два на этой Неделе моды, и такая девочка уже не может больше работать. Я работаю из 7 дней обычно 5, не два раза в год, поэтому желательно быть очень усреднённой: очень средний рост, не сильно высокая. 178 см – хорошо: можно и в подиум, и в каталог.

«Томно вздыхаешь, смотришь немножко свысока. Это у меня хорошо получается» Правда, что модели должны быть очень универсальными? Валентина Белянка:

Да, желательно, тогда и будет работа. Не бывает такого, что 5 дней в неделю – только подиум, бывает разная работа, в том числе, много коммерции, то есть, рекламные ролики. К сожалению, у меня не очень пока там получается. Я люблю видео, я делаю много видеоработ, но это больше компейн. Это, где томно вздыхаешь, смотришь немножко свысока. Это у меня хорошо получается.

«Не ем соусы, потому что, как правило, 50% калорий – в заправке» Как тебе удается сохранять фигуру вот в этих жёстких рамках? Что есть в твоем холодильнике? Или его нет? Валентина Белянка:

Я практически не ем дома, я не люблю готовить. Я ем в каких-то кафе. Это, конечно, сложно, потому что я не могу контролировать, как они это готовят, даже ту же самую рыбу. У меня есть такое правило: я не ем соусы, соответственно, все салаты ем без заправки, максимум лимонный сок, потому что, как правило, 50% калорий – это в заправке. Стараюсь выбирать какие-то блюда, чтобы там были монопродукты. Например, красная рыба без каких-то вложений внутрь. Как у нас любят скумбрию, фаршированную с чем-то – это тоже будут лишние калории.

«Не ем фаст-фуд, ем пирожные» Но как оказалось, мне повезло, это удивительно, потому что я в детстве была очень полная, прямо очень! Я сейчас вешу 55 кг, а в 7 лет я весила 40 кг. Потом я начала расти и вот так как-то вытянулась. Оказалось, что у меня узкая кость, а я думала, что широкая, до 10 лет.

Я не ем фаст-фуд, я его не люблю, я ем пирожные. У меня есть несколько минских любимых кондитерских.

Возможно, я бы хотела быть бухгалтером, но у меня недостаточно хорошие математические способности. Точно так же у некоторых девушек нет способности быть моделями, они склонны к полноте и изнуряют себя диетами, сидят на листиках салата. Но я считаю, что нужно ко всему родиться. Мне вот повезло, это, наверное, моё. Когда меня видят в купальнике и думают, что я просто часто хожу в спортзал, а я была всего 5 раз за всю жизнь.

«Я была в спортзале всего 5 раз за всю жизнь» Не нужен спорт? Валентина Белянка:

Нужен. Я сейчас понимаю, что уже пора, чтобы мышцы были в тонусе. Спорт, конечно, нужен. Просто я думаю, что неправильно, если девочка начинает моделинг в 14 лет, у неё ещё идёт перестроение организма и она сидит на диетах, и всё себе портит. Я думаю, что это неправильно. Мне одна девушка когда-то сказала, она – худая от природы, что очень боится испортить свой метаболизм недоеданием. Вот и я это иногда вспоминаю, когда я хочу вечером не ужинать. Я думаю: ну, нет, нельзя портить, нужно что-то съесть. В принципе, я спортом особо не занимаюсь, но я не могу сказать, что у меня неспортивный образ жизни. Я хожу где-то 10 км каждый день спокойно, я езжу на велосипеде, прошлым летом занималась скейтбордом. Я не люблю просто в зале заниматься, мне нравится, чтобы была польза. Например, мне нужно сходить на шоппинг, до магазина 5 км, я тогда пройдусь.