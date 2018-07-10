Девушка танцует на мотоцикле прямо на дорогах Минска

Новости Беларуси. Шоу на железном коне: видеорегистратор автолюбителя запечатлел экстремальную езду на мотоцикле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мастерство и бесстрашие на оживленном проспекте Дзержинского продемонстрировала девушка байкер. Ехала на мотоцикле не держась за руль, стоя и петляя из стороны в сторону.