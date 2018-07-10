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Девушка танцует на мотоцикле прямо на дорогах Минска

10 июля 2018 18:13
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Новости Беларуси. Шоу на железном коне: видеорегистратор автолюбителя запечатлел экстремальную езду на мотоцикле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Девушка танцует на мотоцикле прямо на дорогах Минска-1

Мастерство и бесстрашие на оживленном проспекте Дзержинского продемонстрировала девушка байкер. Ехала на мотоцикле не держась за руль, стоя и петляя из стороны в сторону.

Девушка танцует на мотоцикле прямо на дорогах Минска-4

Такое зрелище впечатлило и водителей, и пешеходов. Некоторые даже успевали пообщаться с экстремалкой.

# Необычное # общество # Фотофакт

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