Девушка танцует на мотоцикле прямо на дорогах Минска

Новости Беларуси. Шоу на железном коне: видеорегистратор автолюбителя запечатлел экстремальную езду на мотоцикле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Шоу на железном коне: видеорегистратор автолюбителя запечатлел экстремальную езду на мотоцикле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мастерство и бесстрашие на оживленном проспекте Дзержинского продемонстрировала девушка байкер. Ехала на мотоцикле не держась за руль, стоя и петляя из стороны в сторону.
Такое зрелище впечатлило и водителей, и пешеходов. Некоторые даже успевали пообщаться с экстремалкой.