От покорения целины до строительства парка Народного единства – студотряды продолжают объединять молодежь

В основе нашего обществе – традиционные ценности, а на создание крепких браков заточена, так скажем, вся система, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, те же студотряды. Это же не только про работу, компетенции, опыт, деньги, но и про знакомство, общение и дружбу на всю жизнь, а может быть и что-то большее. В этом убедилась и наша Алеся Иванова, которая на Неделе встретилась с теми, кто в студотряде познакомился не только с профессией, но и со своей будущей половиной. Кстати, уже активно открывается летний трудовой сезон.

Нет, это не кадры из романтического фильма, хотя Наталья и Владислав Третьяковы легко справились бы с главными ролями. Их история знакомства тянет на весьма интересный сюжет. Она студентка из Гродно, он гомельчанин – оба бойцы студотрядов, которые встретились в нужном месте в нужное время.

Наталья Третьякова:

Символично с 3 июля, со Дня Независимости, началась наша история любви. Владислав Третьяков:

Мы отъезжали от ЦК БРСМ. Я был командиром группы всей – 90 человек. Мне в 3:00 сказали, что Наташа с нами поедет, номер телефона был. Уезжали мы оттуда в 7:00, наверное. Она сказала, мне Надежда Александровна сказала к 9.00. Я говорю, точно? – Точно. Она пошла в ЦК, я сказал водителю, поехали. Кто ж знал, что Надежда Александровна на меня потом посмотрит и скажет: А где Наташа?

В этот день с чувством вины о забытой девушке Владислав не отходил от Натальи ни на шаг. Так и зародилась история, которая продолжилась уже в ЗАГСе. Сегодня супруги живут в Гомеле. А вот выбор профессии во многом определили именно студотряды. Владислав трудился в производственном, Наталья в медицинском. Там и появилось желание спасать человеческие жизни.

Наталья Третьякова:

Я – хирург-интерн, работаю в СМП. Наверное, стройотряды помогли мне определиться с хирургией, потому что я работала в хирургических отделениях, в операционных блоках, и поняла, что моя любовь лежит именно к хирургии.

Студотрядовское движение зародилось в далеком 1959-м году, когда более 300 студентов-добровольцев физического факультета МГУ отправились на каникулы в Казахстан осваивать целину. Воспоминания о том времени до сих пор хранятся не только в памяти, но и на бойцовке 84-летнего Владимира Семича. В 1969-м году его назначили начальником штаба Белорусского республиканского строительного отряда. Тогда Владимир Семич курировал без малого 20 тысяч человек. Это было непростое, но знаковое время. Именно в этот период возводились крупнейшие предприятия страны.

Владимир Семич, ветеран студотрядовского движения:

В это время строилась Лукомльская ГРЭС, газопровод «Торжок – Минск – Ивацевичи», Мозырская ТЭЦ, Белорусский калийный комбинат и целый ряд других таких крупных объектов. Важным делом в то время было шефство над строительством объектов в Октябрьском районе Гомельской области. Было специальное постановление, и туда со всех областей направляли отряды.

Студотрядовское движение в Беларуси не прерывалось со времен Союза. Студенты помогали строить БелАЭС, реконструировать Брестскую крепость и Хатынь. Прямо сейчас ребята работают на площадках парка Народного единства и Национального исторического музея. Меняются и направления. Сегодня парни и девчонки могут попробовать себя не только на стройке, но и в сервисе, педагогике или на производстве. Выбор растет с каждым годом.