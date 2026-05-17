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Стать родителем можно в любом возрасте! Узнали, как работает заморозка яйцеклеток

17 мая 2026 18:10
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Самое грустное – осознание того, что репродуктивный возраст женщины не такой длинный, как хотелось бы. Но это же не означает, что нужно бежать рожать от первого встречного. Хотя такие подходы поощряют в некоторых странах.

У нас же идут по пути расширения инструментов для возможности стать родителем в любом возрасте. Вы же слышали о популярных в западных странах банках биоматериалов. В частности, заморозке яйцеклеток.

Что у нас? Узнали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Стать родителем можно в любом возрасте! Узнали, как работает заморозка яйцеклеток-2

Алла Зубарева, врач акушер-гинеколог (репродуктолог) городского клинического роддома №2 Минска:
В последнее время к нам чаще всего обращаются женщины, которые хотят отложить рождение ребеночка на более поздний возраст и сохранить свое репродуктивное здоровье.

Мы проводим обследование женщин, проводим стимуляцию, забираем яйцеклетки (под наркозом) и их замораживаем. Хранение яйцеклеток у нас проводится 10 и более лет (при оплате пациентом). И когда женщина готова, она к нам повторно обращается, мы размораживаем яйцеклетки, оплодотворяем и переносим эмбрионы. Чаще всего обращаются женщины, которые не замужние, и более позднего репродуктивного возраста, 35 и более лет.

Стать родителем можно в любом возрасте! Узнали, как работает заморозка яйцеклеток-4

Алла Зубарева:
Есть вторая история, это уже медицинская стезя, как мы говорим. Это когда женщина репродуктивного возраста или молодая девушка проходит медицинское обследование и выявляется какое-то заболевание или патология.

Первый вариант, так называемый низкий овариальный резерв, когда количество яйцеклеток у женщины снижено, потому что с возрастом количество яйцеклеток еще больше снижается. Второй вопрос, когда женщина проходит медицинское обследование и выявляется какая-то патология. Это могут быть опухоли репродуктивной женской системы. Обращается к нам, мы проводим консультацию, решаем вопрос, возможно ли проведение заморозки яйцеклеток, проводим программу, замораживаем клеточки и храним у нас. Женщина возвращается к лечащему врачу, проводит операцию или обследование, какое требуется, и после операции, восстановившись, возвращается обратно к нам на проведение программы.

Подробности в видео.

# Медицина # Здравоохранение Беларуси # процедура ЭКО

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