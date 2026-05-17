Стать родителем можно в любом возрасте! Узнали, как работает заморозка яйцеклеток

Самое грустное – осознание того, что репродуктивный возраст женщины не такой длинный, как хотелось бы. Но это же не означает, что нужно бежать рожать от первого встречного. Хотя такие подходы поощряют в некоторых странах. У нас же идут по пути расширения инструментов для возможности стать родителем в любом возрасте. Вы же слышали о популярных в западных странах банках биоматериалов. В частности, заморозке яйцеклеток. Что у нас? Узнали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Алла Зубарева, врач акушер-гинеколог (репродуктолог) городского клинического роддома №2 Минска:

В последнее время к нам чаще всего обращаются женщины, которые хотят отложить рождение ребеночка на более поздний возраст и сохранить свое репродуктивное здоровье. Мы проводим обследование женщин, проводим стимуляцию, забираем яйцеклетки (под наркозом) и их замораживаем. Хранение яйцеклеток у нас проводится 10 и более лет (при оплате пациентом). И когда женщина готова, она к нам повторно обращается, мы размораживаем яйцеклетки, оплодотворяем и переносим эмбрионы. Чаще всего обращаются женщины, которые не замужние, и более позднего репродуктивного возраста, 35 и более лет.