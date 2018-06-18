«Я мечтал об этом 20 лет». Артём Дзюба о целях на ЧМ, критике и том, чего никогда не простит

Новости России. 14 июня в России стартовал чемпионат мира по футболу. Первый матч национальная сборная страны провела против команды из Саудовской Аравии. Россия одержала победу со счетом 5:0. Одним из авторов голов был нападающий Артем Дзюба. Он вышел на поле на замену и уже через несколько минут отличился и забил третий гол в матче.

Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Футболисту 29 лет. Мы собрали цитаты спортсмена, которые он говорил накануне старта мундиаля и после триумфальной победы сборной в первом матче турнира. О победе в стартовом матче в день открытия домашнего ЧМ. Победу футболист назвал неописуемой. По словам спортсмена, перед его глазами пронеслась вся его спортивная карьера. «Я реализовал ту мечту, которая была у меня в голове самого детства. Помню, как еще мальчишкой смотрел чемпионат мира 1998 года, который проходил во Франции, и еще тогда подумал о том, что было бы здорово забить на таком крупном турнире. Получается, я мечтал об этом 20 лет. Поэтому я безумно счастлив. Тем более что я давно не играл в сборной. Накопилось, очень хотел отличиться». Открытие ЧМ в России. Все фишки церемонии в одном материале

Фото: twitter.com/TeamRussia

О целях на ЧМ. «Мы реалисты, и осознаем, что не являемся фаворитами чемпионата мира. Но мы играем дома и тоже хотим выйти из группы. И хотим доказать всем, в первую очередь ─ самим себе, что мы можем играть в футбол, и чтобы страна нами гордилась. Хотим доказать, что Россия – футбольная страна, а не только хоккейная, баскетбольная, волейбольная». Ну, пятый давайте. Лидер группы «Чайф» спел новый вариант хита «Аргентина – Ямайка 5:0» после победы России

Фото: instagram.com/teamrussia

Какие должны быть отношения с тренером. «Есть такое мнение, что я не могу выдержать конкуренции. Конкуренция конкуренции рознь. Одно дело, когда она адекватная, объективная, а другое – когда немного в одну сторону. Любому человеку в любой профессии, если начальник ценит, уважает и верит в тебя, то все получается. Вот, например, в «Зените» Луческу всегда подходил ко мне и говорил, «я в тебя верю». Любого человека окрыляет, когда тебе тренер так доверяет. Для меня огромная честь и удовольствие, что были у меня в карьере такие специалисты, как он».

Фото: instagram.com/artem.dzyuba

О критике. «Это обычные явления – сначала тебя в грязь, потом ты снова царь. Ключевой момент, когда Слуцкий сказал фразу, которая у меня в голове до сих пор: «Встречай ругань и успех одинаково. Помни, что эти голоса лживы».

Фото: instagram.com/artem.dzyuba