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Превращают соцсети в «доску позора» – как хайп на чужой ошибке может привлечь к ответственности?

17 мая 2026 17:55
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Нормально ли делать из соцсетей «доску позора», как считаете? А главное, правомерно ли? Разобрались в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Мы же о персональных данных говорим и их защите.

Превращают соцсети в «доску позора» – как хайп на чужой ошибке может привлечь к ответственности?-2

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных:
Надо помнить одно, что информация о человеке принадлежит конкретно ему. Без его согласия распространять сведения о гражданине можно только в случаях, предусмотренных законом. Поэтому если есть некий момент нарушения человеком, связанным с припаркованным им неправильно автомобилем, или с нарушением общественного порядка, или с оскорблением одного гражданина другим происходит, то необходимо обращаться в правоохранительные органы для того. Чтобы разместить информацию о другом в интернете, надо сначала получить его согласие.

Если этого гражданин не делает, то он нарушает закон. Самосуд устраивать нельзя, есть признаки нарушений, на это есть уполномоченные органы. Недавно обращался в центр гражданин, права которого были нарушены другим. В TikTok разместил соответствующий ролик с негативной стороны, характеризующий обратившееся лицо. Было подтверждено, что оснований для размещения такого рода информации не было. И гражданин, разместивший такую информацию, был привлечен к административной ответственности.

Превращают соцсети в «доску позора» – как хайп на чужой ошибке может привлечь к ответственности?-4

Андрей Гаев:
Вопрос не только об ответственности стоит при нарушениях подобного рода. Такие вещи влияют зачастую на судьбы людей. Недавно была ситуация с учителем в школе. Был привлечен администрацией учреждения образования к ответственности, стало доступно участникам школьного чата, куда один из родителей эти сведения разместил. И, соответственно, об учителе стала распространяться информация персонального плана в рамках конкретного случая среди значительного круга лиц. В результате человек не смог продолжить работу в этом учреждении образования, и выбранное дело жизни, по сути, оказалось для него закрытым.

Когда в магазине один из граждан решил показать себя во всей красе и отобразил работника объекта торговли в интернете с негативной, как ему показалось, стороны... На этого человека, работника торговли, тоже стало оказываться влияние со стороны читателей, зрителей, посетителей этого ресурса. Его узнали близкие, знакомые. Более того, узнали дети, школьники. И стали оказывать влияние также на ребенка данного работника, что оказало на него психологическое влияние. Дело закончилось нехорошо, поскольку лицо разместившее было привлечено уже к уголовной ответственности, потому что нравственные страдания были причинены. То есть надо всегда понимать, что для того, чтобы разместить сведения в публичном доступе о другом человеке, надо получить его согласие.

# Интернет # Андрей Гаев

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