Превращают соцсети в «доску позора» – как хайп на чужой ошибке может привлечь к ответственности?

Нормально ли делать из соцсетей «доску позора», как считаете? А главное, правомерно ли? Разобрались в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Мы же о персональных данных говорим и их защите.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных:

Надо помнить одно, что информация о человеке принадлежит конкретно ему. Без его согласия распространять сведения о гражданине можно только в случаях, предусмотренных законом. Поэтому если есть некий момент нарушения человеком, связанным с припаркованным им неправильно автомобилем, или с нарушением общественного порядка, или с оскорблением одного гражданина другим происходит, то необходимо обращаться в правоохранительные органы для того. Чтобы разместить информацию о другом в интернете, надо сначала получить его согласие. Если этого гражданин не делает, то он нарушает закон. Самосуд устраивать нельзя, есть признаки нарушений, на это есть уполномоченные органы. Недавно обращался в центр гражданин, права которого были нарушены другим. В TikTok разместил соответствующий ролик с негативной стороны, характеризующий обратившееся лицо. Было подтверждено, что оснований для размещения такого рода информации не было. И гражданин, разместивший такую информацию, был привлечен к административной ответственности.