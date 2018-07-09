Если детей не выведут в ближайшие дни, то в пещере они могут остаться до октября. Всё о спасательной операции в Таиланде

Новости Беларуси. На поверхность из затопленной пещеры в Таиланде вывели уже восьмерых детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заточении остаются еще пять человек. О самочувствии спасенных пока ничего не сообщают. Более того, в стране ввели мораторий на распространение информации о ходе спасательной операции. 9 июля она длилась более 8 часов и сейчас, судя по всему, приостановлена. Все подробности в материале Дмитрия Бояровича.

Спасенных из пещеры доставляют в госпиталь на вертолете. К этому моменту известно о восьми подростках, которых освободили из подводного плена. Информацию об их состоянии журналистам не разглашают. Четверо детей, спасенных 8 июля, чувствуют себя хорошо.

Наронгсак Осоттханакон, губернатор провинции Чианграй:

Четверо спасенных детей сейчас находятся в госпитале в провинции Чианграй и чувствуют себя хорошо. Но, несмотря на это, все еще сохраняется опасность инфекции, поэтому мы пока не допускаем их к родителям.

Сложность спасательной операции исключительна: 5-километровый путь от детей до входа в пещеру у опытных дайверов занимает 6 часов. Для подростков такая дорога может стать роковой. Около километра спасенным пришлось плыть в водолазном снаряжении в сопровождении взрослых. По сути, детей чтобы они смогли выбраться, научили азам дайвинга.

Между тем, жертвой воды уже стал профессиональный дайвер. Он погиб, возвращаясь из пещеры, куда доставил баллоны с кислородом.

Апхакон Юнгкео, командир подразделения боевых пловцов:

Погибший дайвер, отставной военнослужащий, бывший «морской котик», участвовал в операции как доброволец. Он погиб от недостатка воздуха в акваланге во время выполнения задания по доставке в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом.

В пещере к этому времени остаются заточенными пять человек. Чтобы вытащить их, специалисты параллельно работают над вторым сценарием операции. Под пещерой пробурили три шахты глубиной 400 метров, через которые планируется достать подростков. Но до них таким способом добраться пока не удалось. К тому же дети заблокированы в тесном участке, и бурение новых скважин может обрушить своды.

Сейчас у выхода из пещеры продолжает работать штаб. Здесь введен режим секретности. Журналистам не сообщают официальную информацию. Однако известно, что участие в спасении узников принимают больше 1000 человек. Свою помощь предлагают сотни волонтеров.

Конг Линджу, преподаватель Института Конфуция университета принца Сонгкла:

Здесь много волонтеров из разных мест. Они приносят еду, обеспечивают жильем тех, кому оно необходимо. Выполняют координационную работу и готовы делать еще больше.

В заточении дети находятся больше двух недель. Еще 23 июня 12 игроков юниорской футбольной команды с тренером пошли на экскурсию в пещеру Тхат-Луанг. Но из-за сильного дождя выходы из ущелья затопило, и люди оказались в ловушке. Только на 10 день их нашли британские дайверы.

Когда мы сможем выбраться наружу? Не сегодня. Нас всего двое, но к вам идет много людей.