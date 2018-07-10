На 89 году ушёл из жизни председатель Верховного Совета БССР Николай Дементей

Новости Беларуси. 10 июля не стало крупного белорусского политика Николая Дементея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгие годы он возглавлял Верховный Совет БССР. Личность этого человека по праву достойна уважения. Он трудился на разных должностях и в разных отраслях, был на преподавательской, хозяйственной и партийной работе и на протяжении всей жизни беззаветно служил республике. Это под его председательством Верховный совет 27 июля 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете БССР. В конце 90-х Николай Иванович был членом Совета Республики.

О многих политических моментах он рассказал уже после государственной службы в своей книге воспоминаний «Уроки жизни». Николай Иванович Дементей ушел из жизни на 89-м году.