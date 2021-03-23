Александр Лукашенко: вы, Александр Генрихович, своё мнение высказали?

Новости Беларуси. Кожевенное производство – это стратегическое направление белорусской экономики, которое нельзя загубить. Об этом 23 марта заявил Президент, посещая завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возвращаясь к предложению правительства, Александр Лукашенко настаивает – не стоит лукавить. За красивым фасадом – предложение о приватизации, причем на льготных условиях. Механизм продажи госпредприятий выработан давно. Решать «шкурный» интерес одного производителя в ущерб другим кожевенникам Президент не намерен.