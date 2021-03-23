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Александр Лукашенко: вы, Александр Генрихович, своё мнение высказали?

23 марта 2021 17:06
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Новости Беларуси. Кожевенное производство – это стратегическое направление белорусской экономики, которое нельзя загубить. Об этом 23 марта заявил Президент, посещая завод в Гатово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возвращаясь к предложению правительства, Александр Лукашенко настаивает – не стоит лукавить. За красивым фасадом – предложение о приватизации, причем на льготных условиях. Механизм продажи госпредприятий выработан давно. Решать «шкурный» интерес одного производителя в ущерб другим кожевенникам Президент не намерен.

Александр Лукашенко: вы, Александр Генрихович, своё мнение высказали?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Порядок приватизации мною определен при твоей памяти 20 с лишним лет назад. Прежде чем приватизировать, продать предприятие, вы идете и разговариваете с трудовым коллективом. Трудовой коллектив должен вынести свое решение – да или нет. Дальше вы согласовываете с исполкомом районного Совета. Это Минский район?
– Да. 
– Минский район. Председатель исполкома, ваше мнение? Вы согласовали продажу этого предприятия?

Александр Лукашенко: вы, Александр Генрихович, своё мнение высказали?-4

– Никак нет. 
– Председатель райисполкома говорит, что не согласовали. Дальше, поскольку предприятие расположено в районе и в области – область Минская – вы, Александр Генрихович, свое мнение высказали? 
– Буквально два слова. 
– Вы свое мнение…

Александр Лукашенко: вы, Александр Генрихович, своё мнение высказали?-7

– Мы сегодня считаем, что продажа именно одному из потребителей – на наш взгляд, инвестор на наше предприятие нужен – но продажа одному из потребителей… 
– Я спрашиваю. Сегодня на столе проект указа Президента. Вы его согласовали? 
– Согласовали его с замечаниями. 
– Он же не согласовал, а вы мне принесли и сказали, что только трудовой коллектив, враг народа – директор.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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