Вы получаете товар и продаете его по мировым ценам. Это сегодня самое главное: Александр Лукашенко, посещая колхоз «Родина»

Новости Беларуси. Глава государства требует немедленно заняться развитием Белыничского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко недоволен развитием Белыничского района. Какие задачи Президент поставил перед местной властью? Сегодня же главе государства показали музей хозяйства, открытый в 2014 году. Здесь отражены самые важные вехи из истории развития «Родины». А перед Днем Независимости в агрогородке Вишов появилась еще и своя Аллея славы с фотографиями самых трудолюбивых и заслуженных жителей. Сегодня все эти люди вышли на сцену. Во время общения с коллективом глава государства обратился ко всем аграриям страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, наверное, не открою секрет, что в мире нет труда более самоотверженного, чем труд аграриев. Он всегда был по плечу только самым сильным людям, искренне любящих землю. Образно говоря, чувствующим биение ее сердца. Именно такие специалисты работают сегодня в одном из лучших предприятий нашей страны вашей или нашей «Родине».

Особенно приятно отметить, что большая часть вашего коллектива, о чем докладывал Александр Михайлович, это специалисты молодые. Это самый наглядный показатель благополучия и перспективности предприятия. Если мы когда-то боролись за то, чтобы что-то произвести, а потом произвести и кормить народ. Вы знаете, сегодня в стране это не нужно. Всего хватает. Сегодня стоят задачи не только продать, а получить дешево, продать дорого сегодня важно для белорусского-агропромышленного комплекса.