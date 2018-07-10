«Планета не обречена, потому что нас спасет Илон». Как мир отреагировал на спуск Илона Маска в пещеру к затопленным детям в Таиланде

У пользователей соцсетей в очередной раз появился повод называть предпринимателя Илона Маска супергероем.
Бизнесмен не только предложил помощь в спасении футбольной команды и тренера, которые были отрезаны от внешнего мира в затопленной пещере, но и сам прибыл на место происшествия и спустился в пещеру.
Илон Маск. Фото: instagram.com/elonmusk
Ранее Маск рассказывал, что он подготовил специальный аппарат, который вмещал бы в себя ребенка и мог бы использоваться при эвакуации пострадавших. В соцсетях Маск продемонстрировал тестирование устройства и то, как изобретение будет маневрировать в узком туннеле.
Илон Маск также выехал на место и сам осмотрел пещеру, через которую эвакуировали детей. Бизнесмен лично спустился до самого опасного участка пути. Маск был готов предоставить уже готовую субмарину, которая была сделана из частей для ракеты, но ей не воспользовались. Руководитель спасательной операции назвал использование устройства в данных условиях непрактичным.
Илон Маск:
Вернулся из третьей пещеры. Мини-субмарина готова, если она понадобится. Она изготовлена из деталей для ракеты и называется «Дикий кабан» в честь детской футбольной команды. Оставлю ее здесь на случай, если она будет полезна в будущем. Таиланд прекрасен.
Фото: twitter.com/elonmusk
Интернет-пользователи поддержали изобретателя и оценили его поступок и то, как быстро он откликнулся и решил помочь. Подписчики также отметили то, что Маск сам приехал на место происшествия.
«Мой папа сказал: «Если Илон спасет этих детей, мы купим Tesla»,
«От имени народа Таиланда, искренне благодарим вас за доброту и поддержку»,
«То, что вы делаете, удивительно, это точно поможет спасти мальчиков»,
«Планета не обречена, потому что нас спасет Илон. Он креативный и имеет бесконечный капитал»,
«То, что вы делаете, невероятно и вдохновляет людей! Вы действительно красивый человек».
Днем 10 июля стало известно, что все дети и тренер были спасены из затопленной пещеры. Они провели в изоляции более двух недель. Изобретатель сразу же прокомментировал эту информацию.
Илон Маск:
Отличная новость, что все было сделано безопасно. Поздравляем выдающуюся спасательную команду!
Накануне появилась информация, что если детей не выведут наружу в ближайшие дни, то в пещере они могли бы остаться до октября.
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