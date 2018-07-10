5 вариантов карт гостя Минска: как выглядят и что дают

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома – Светлана Демешко.

Как выглядят карты гостя Минска? Что они дают?

Светлана Демешко, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

На сегодняшний день мы готовы предложить гостям столицы 5 различных варианта карт города Минска с учетом финансовых возможностей туристов. Стоимость карт города Минска – от 5,5 до 57 рублей, поэтому любой турист, в зависимости от своих желаний, от своих финансовых возможностей может выбрать карту города Минска и с транспортным, и с экскурсионным обслуживанием, и с посещением каких-то объектов. Все по желанию туристов.

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