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5 вариантов карт гостя Минска: как выглядят и что дают

10 июля 2018 08:48
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома – Светлана Демешко.

Как выглядят карты гостя Минска? Что они дают?

Светлана Демешко, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
На сегодняшний день мы готовы предложить гостям столицы 5 различных варианта карт города Минска с учетом финансовых возможностей туристов. Стоимость карт города Минска от 5,5 до 57 рублей, поэтому любой турист, в зависимости от своих желаний, от своих финансовых возможностей может выбрать карту города Минска и с транспортным, и с экскурсионным обслуживанием, и с посещением каких-то объектов. Все по желанию туристов.

Самая дорогая стоит 69 белорусских рублей: какие скидки даёт Карта гостя Минска?

5 вариантов карт гостя Минска: как выглядят и что дают-1

5 вариантов карт гостя Минска: как выглядят и что дают-3

Увеличивается ли количество туристов в нашей стране? Востребованы ли карты гостя? Что делается, чтобы увеличить туристический поток к Европейским играм?

Подробности – в видеоматериале.

# Туризм # Туризм # Светлана Демешко # Фотофакт

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