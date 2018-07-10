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Александр Лукашенко подарил трудовому коллективу колхоза «Родина» Geely Atlas

10 июля 2018 15:22
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Новости Беларуси. В Белыничском СПК «Колхоз «Родина» существует целая система мотивации своих работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подарил трудовому коллективу колхоза «Родина» Geely Atlas-1

К средней зарплате в более чем 900 рублей некурящим доплачивают премии, лучших работников поощряют путевками в санатории, молодым специалистам выдают ссуды, а старательным школьникам и даже не обязательно отличникам, хозяйство платит стипендии. В знак признательности за преданное отношение к работе трудовому коллективу Александр Лукашенко сегодня подарил Geely Atlas.

Александр Лукашенко подарил трудовому коллективу колхоза «Родина» Geely Atlas-4

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Фотофакт

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