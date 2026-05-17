Что придет на смену доллару и евро? Межевич напомнил ситуацию с дойчмарками

Доллар США больше не валюта номер один? Почему в мире вдруг заговорили о закате эпохи «зеленого» и кто займет его место на финансовом пьедестале?

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Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук:

Рассуждения о крахе американской валюты продолжаются лет 35. Но, безусловно, сейчас, после целой серии провалов американской экономики и политики, и особенно в Персидском заливе (это не Прибалтика, там большая нефть), эти рассуждения получают под собой серьезную основу.

И здесь, конечно, сразу первый вопрос. Ну хорошо, доллара не будет. Что придет на смену? И вот тут полная тишина. Поскольку евро и доллар – это все-таки два бассейна, сообщающиеся сосуды из школьной задачки по физике. Непрямое перекачивание долларового резерва в евро. Тем не менее без американской эмиссии и европейской эмиссии останавливаются.

И тогда получается, что каждая страна спасается в одиночку. Если у вас экономика сильная, вы производите товары и услуги в достаточном количестве и под них эмиссию своей национальной валюты – ну хорошо.

Я даже не буду сейчас говорить о нас, о России и Беларуси, у нас с этим делом все в целом в порядке. С Польшей тоже все будет относительно хорошо, по причине того, что, несмотря на абсолютно дикие уговоры, Польша не отказалась от злотого. А вот Германию может ожидать нечто, в финансовом отношении напоминающее 1945 год, может быть, 1946-й, как большой подарок.

Поскольку про дойчмарки уже все забыли.

Да, я-то как раз помню прекрасно. В поездках по Европе Западной, я еще в качестве пристежного к родителям был выездным, дойчмарка выполняла ровно ту функцию, которая есть сегодня у евро. Их с удовольствием брали по всей Западной Европе, с радостью демонстративной, а в Восточной без демонстрации, но резко прятали в карман и меняли на национальные валюты.