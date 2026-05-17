«Отчасти это привычка». Экономист рассказал, почему считают в долларах

Почему и в Союзном государстве, и в других межгосударственных отношениях на постсоветском пространстве товарооборот до сих пор измеряют в долларах?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Вы абсолютно правильно поставили этот вопрос. Отчасти это привычка. Отчасти это вопрос мер измерения. Вот у нас есть оборот, который просчитывается в национальных валютах Беларуси и России. Как он соотносится с мировыми финансовыми потоками? Допустим, 500 тысяч баррелей белорусских рублей. Бочек, я имею в виду. Это много или мало? Поэтому если рассматривать доллары в качестве некой арифметической единицы, в которой измеряются соответствующие потоки и обороты по всему миру, то можно понять, насколько у нас большой или малый оборот по сравнению с торговлей других стран.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Есть принципиальный вопрос: кто считает и как. Сегодня есть как минимум два международных института вне критики. Это Всемирный банк и Международный валютный фонд. И вот по правилам этих двух организаций расчет должен вестись именно в долларах США. То есть это правила такие. Это не какая-то конъюнктура, такие правила.