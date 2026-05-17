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«Отчасти это привычка». Экономист рассказал, почему считают в долларах

17 мая 2026 19:38
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. 

Почему и в Союзном государстве, и в других межгосударственных отношениях на постсоветском пространстве товарооборот до сих пор измеряют в долларах?

«Отчасти это привычка». Экономист рассказал, почему считают в долларах-2

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова: 
Вы абсолютно правильно поставили этот вопрос. Отчасти это привычка. Отчасти это вопрос мер измерения. Вот у нас есть оборот, который просчитывается в национальных валютах Беларуси и России. Как он соотносится с мировыми финансовыми потоками? Допустим, 500 тысяч баррелей белорусских рублей. Бочек, я имею в виду. Это много или мало? Поэтому если рассматривать доллары в качестве некой арифметической единицы, в которой измеряются соответствующие потоки и обороты по всему миру, то можно понять, насколько у нас большой или малый оборот по сравнению с торговлей других стран.

Георгий Гриц, экономический аналитик: 
Есть принципиальный вопрос: кто считает и как. Сегодня есть как минимум два международных института вне критики. Это Всемирный банк и Международный валютный фонд. И вот по правилам этих двух организаций расчет должен вестись именно в долларах США. То есть это правила такие. Это не какая-то конъюнктура, такие правила.

# Международная политика

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