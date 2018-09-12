Что было: Без голов/ Время форумов

Диего здесь, Диего – там…

Вчерашний футбол не порадовал белорусских болельщиков. Закончился он без голов. Молдова – Беларусь 0:0. И хотя тренер нашей сборной Игорь Криушенко успокоил, сказав, что ничья на выезде – это не так уж плохо, оптимизма игра команды не вызывает. Наблюдая за всякого рода усилиями федерации, которую пока возглавляет премьер-министр Сергей Румас, креативом в форме видеообращений детей к дядям-футболистам, попытками притащить в белорусский спорт потухших аргентинских звезд, невольно убеждаешься в их тщетности. К сожалению, сегодня только один клуб представляет Беларусь на европейских полях – это БАТЭ. У других пока не получается. Напомним, что в этом сезоне минские и брестские динамовцы пытались прорваться в турнир Лиги Европы, но безуспешно. Даже сборная играет в самом слабом дивизионе в Лиге наций, на выезде уже в семи матчах подряд она ни у кого не побеждала, имеет 5 поражений и 2 ничьи. Размышляя о проблемах роста отечественного футбола, нельзя не вспомнить мутную историю с Диего Марадоной. Брест его пригласил. Он согласился. Теперь, оказывается, нашел себе работу поближе – технического директора мексиканского клуба «Дарадас». На презентации экс-чемпион заявил, что на новом поприще будет стараться изо всех сил. Простите, сеньор Диего, а как же трехлетний контракт с брестским «Динамо», вокруг которого было столько шума?..

Полезный разговор

В Минске продолжают работать знатоки космоса со всего мира – участники международного конгресса. А сегодня белорусская столица стала еще и хозяйкой ХIII международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства". В нем принимают участие около 300 делегатов из 30 стран. Тем в современной журналистике для дискуссий, обмена опытом хватает. Традиционные СМИ сегодня уступают место цифровым технологиям. Их бурное развитие опережает оперативность законодателей, из–за чего, например, деятельность тех же сетевых ресурсов нередко начинает идти вразрез с общественными интересами. Предлагаемые изменения в белорусский закон о СМИ вызвали активные споры в журналистском сообществе. Особенно те, которые касаются интернета, соцсетей. Речь идет об ответственности журналистов, комментаторов, блогеров за достоверность размещаемой информации, соблюдении норм этики. Как эти вопросы регулируются в других странах? Нынешний форум – хорошая площадка для обсуждения подобных проблем. По мнению Министра информации Александра Карлюкевича, журналистов часто обвиняют в попытках манипулировать общественным сознанием, в них видят организаторов информационных войн. Действительно, так было уже не раз, когда в разжигании всяких цветных революций на планете главными виновниками называли СМИ, соцсети. Министр высказался в том смысле, что, может быть, все гораздо проще и журналисты всего лишь ищут правду. Не исключил при этом, что слово может стать катализатором социальных обострений. Да, современное информационное пространство может быть как минным полем, так и мирной нивой. С этим что-то надо делать, и такие журналистские сборы призваны расставлять точки над «i». Участникам форума направил приветствие Александр Лукашенко. Глава государства пожелал им успехов «в поиске интересных решений, способных сделать медиасреду еще более привлекательной, безопасной и полезной людям».

И космический, и медийный международные форумы продолжают работу в столице Беларуси, а в Ташкенте в это время проходит белорусско-узбекский бизнес-форум делового и регионального сотрудничества. Там ждут и нашего Президента. В Санкт-Петербурге – форум делового сотрудничества, где участвуют представители минского бизнеса. Главное, конечно, не в количестве форумов и их географии, а в том, каков будет результат.

Надеемся, эта информация заинтересует:

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В.Д.