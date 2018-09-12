«YouTube никого не съест»: почему так популярны блогеры и как интернет влияет на СМИ? Репортаж с XIII Медиафорума в Минске

Новости Беларуси. Как интернет влияет на развитие традиционных СМИ? Почему так популярны блогеры? И по каким канонам развиваются современные медиа? Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко направил приветствие гостям и участникам ХIII Белорусского международного медиафорума

Эти и другие вопросы, от которых зависит будущее и настоящее журналистики, обсуждают 12 сентября в Минске на XIII Медиафоруме. В белорусскую столицу приехали более 300 репортеров, ученых и политологов. География форума – три десятка стран. Встреча в первую очередь ориентирована на журналистов-практиков. Они обсудят насущные проблемы СМИ в рамках круглых столов и тематических сессий. Подробности у корреспондента Ольги Коршун.

Вот так выглядит редакция современной газеты. Пишущие журналисты выходят в прямые эфиры, а видеоинформация в онлайн-режиме транслируется на сайт. А еще в составе редакции радио и чуть ли не самая большая по численности сотрудников интернет-дирекция. Иметь просто сайт для газеты – это уже прошлый век, считают эксперты. Настоящие акулы пера отмечают: чтобы получить лакомый кусок информационного пирога, не стыдно поучиться у блогеров.

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» (Россия):

Есть такое понятие – мне оно нравится – «новая искренность». Чем эти ребята берут? Иногда это, мягко скажем, не истина в последней инстанции. Но то, с какой горячностью они это доносят, с какими присущими этому поколению… как они понимают аудиторию, на которую вещают – вот это надо поизучать.

Предпочитает читать свою газету в интернете и редактор одного из самых популярных изданий России. Говорит, сопротивляться тому, что все уходят в сеть, не стоит. Это закономерно. Ведь сегодня в интернет выходят даже 4-летние дети. Главное – найти баланс правильной подачи информации в сети и на печатных страницах.

Владимир Сунгоркин, главный редактор газеты «Комсомольская правда» (Россия):

Например, в последнее время у нас в России была тема пенсионной реформы. 63, 65, предпенсионный возраст – любому человеку нужно почитать это внимательно и не бегущей строкой, не на слух взять. Поэтому в этих сферах, где нужны документы, конечно, у печатных СМИ еще есть будущее.

Споры о будущем традиционных СМИ ведутся давно. Уже сейчас понятно: с появлением интернета газеты, радио и телевидение не исчезли, а трансформировались. Как вести себя в эпоху цифровизации – главная тема для обсуждения у экспертов почти из 30 стран. Они собрались в Минске на масштабный медиафорум.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Следам за пленарным пасяджэннем у кіраўнікоў нашых айчынных мас-медыя пройдзе вельмі шмат розных перамоў, у ходзе якіх пакажуць і свае ўласныя дасягненні ў медыйнай сферы і, безумоўна, вызначаць прагнозы.

Проверку на прочность проходит и телевидение. Чтобы вернуть зрителя к голубым экранам, приходится искать новые подходы. Их поиском как раз сегодня и занялись руководители ведущих белорусских телеканалов, зарубежные эксперты и молодое поколение журналистов. Телевидение и новые сетевые технологии стали главными темами дискуссии.

Арам Ананян, директор информационного агентства «Арменпресс» (Армения):

Я не вижу никаких рисков для профессиональных журналистов, YouTube никого не съест. Да, конечно, там огромный новый пласт людей, которые создают визуальный контент. Но все равно, если смотреть на хорошие YouTube-каналы, то это в основном те люди, которые этим занимаются профессионально.

Ольга Коршун, СТВ:

На телевидении за сердце зрителя решили бороться, конечно, при помощи картинки. На новый формат наш телеканал перешел еще в 2017 году – то есть все новости можно буквально рассмотреть в деталях. Современному телевидению, наверное, остается научиться передавать запахи. Как бороться с фейковыми новостями? В Минске эксперты обсуждают проблемы современной журналистики

Как бы ни менялись способы подачи информации, самые главные критерии для журналистов остаются неизменными во все времена – это объективность и правдивость. Хотя сегодня все чаще с этим случаются проблемы. Фейковые (то есть выдуманные) новости заполонили действительность. Пример тому – распространение информации о химической атаке в сирийском городе Дума. Парадокс: сюжет о химатаке сняли, а вот было ли нападение на самом деле – до сих пор не выяснили.

Игорь Зеленкевич, советник информационно-аналитического департамента Исполкома СНГ:

Мы должны стараться объединить усилия, чтобы с помощью новых информационных технологий донеси объективную, правдивую, доступную информацию.