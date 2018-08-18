Александр Лукашенко сменил руководство правительства: премьер-министром назначен Сергей Румас

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Об этом сообщается на сайте Президента.

Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель Аппарата Совета Министров. Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко. «Он находится в командировке, он в курсе дела. Будет курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко». До настоящего времени Игорь Ляшенко возглавлял концерн «Белнефтехим».

Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев. До настоящего времени он работал в должности зампредседателя КГК. «Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности», – пояснил Президент.

Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу – здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок.

Министром промышленности – Павел Утюпин. «Знаете сферу. Вы там, по-моему, лет пять проработали. И очень хорошо, что вы поработали и в Министерстве экономики. Для вашей будущей работы это просто прекрасно», – отметил белорусский лидер.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. «Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT», – охарактеризовал нового министра Глава государства.

Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. «Очень бы хотелось, чтобы Министерство экономики (вы эту организацию хорошо изучили) приобрело новое дыхание и было приспособлено к новым реалиям. Это очень важно», – сказал Президент.

Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. «Вы там работали, хорошо знаете эту сферу. Очень хорошо, что вы поработали на должностях посла в различных странах. Все остальное для того, чтобы работать в ВПК, у вас есть», – сказал Александр Лукашенко.