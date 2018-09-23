Как обезопасить своего ребенка от интернет-зависимости и травли в сети? Опыт родителей и экспертов

Новости Беларуси. «Уважаемые родители! Просьба провести беседы с детьми. Новый препарат в школах, известный как «земляника». Выглядит, как конфета, которая шипит и «тает» во рту. Раздается детям в школьных дворах. Ребенок съедает, думая, что конфета, и его доставляют в больницу в тяжелом состоянии. Передайте это письмо как можно большему числу людей». Юлия Огнева, СТВ:

Примерно такое послание получила я и, как выясняется, многие родители в школьных группах в различного рода мессенджерах. Сразу скажу: это фейк, о чем заявила милиция. Немногим раньше все в той же родительской группе мне сообщили о банде педофилов, которая якобы орудует в Минске и Бресте. И опять МВД было вынуждено опровергать информацию. Первый вопрос – зачем распространять такую информацию и кто за этим стоит? Умеем ли мы правильно реагировать на электронные вызовы? Как от них защититься самим и, что важнее, защитить детей? Не пора ли начинать регулярно даже в садах и младших классах школ учить не только не совать пальцы в розетку, но и задавать правильные вопросы после получения информации – себе, родителям, учителям? Ответы искал наш корреспондент Анастасия Дехтяр. «Ты реально думала, что тебе мальчик может написать? Ну мне уже стыдно за то, что я тебе пишу», – это самые безобидные выдержки из беседы в соцсети. То, что успели заскриншотить потерпевшие. Эпистолярный жанр дизлайкнула мама девочки, и история из онлайна перешла в реалити.

Татьяна Некрашевич:

Замкнулся ребенок и перестал ходить в школу. Взяла всё в свои руки и начала ребятам отвечать сама как мать. Пошла в школу. Это далеко не похожее на заигрывающее подергивание косичек одноклассницы действо теперь трактуется «кибербуллингом», проще – травлей в сети. Кстати, опороченная в интернете девятиклассница не выдержала издевок и сменила школу. К сожалению, виртуальный террор сейчас популярное развлечение среди подростков. Впрочем, это далеко не единственная интернет-угроза для детей. Татьяна Некрашевич:

Был случай, когда взрослый человек написал дочери тоже в личном сообщении приглашение на секс и так далее. Она, посмеявшись, мне показала. Я тоже с этим человеком связывалась. Написала ему номер статьи, которая ему грозит за это. Едва ли не за каждым кликом может таиться опасность – от промышляющих в интернете мошенников и педофилов до контента смутного характера, где не просто нравственный ограничитель 18+, а информация, доводящая до психодела.

Вспомним хотя бы печально известную сетевую забаву «Синий кит». По всему миру навеки Game over случился с десятками игроков. Финал – самоубийство.

Интернет-персонажи – такие, как мишка Фрэдди, бабушка Грэнни, бот Момо, позиционирующий себя как интернет-демон – современные кошмары, страхи, перенесенные из виртуального мира в реальный. Герои ужасов известны и многим психоневрологам всё больше по работе с пациентами.

Энвер Йлдыс, ученик 6 класса:

Если ты один в комнате ночью, то неприятно.

Наталья Савостеенко, психолог:

Это может очень сильно влиять как на психику, так и на мозговую деятельность, потому что изменения в сознании происходят. Они постоянно будто под давлением находятся, в состоянии измененного сознания. Необратимость процесса цифровизации IT-страны: теперь дневники и классные журналы – электронные. Скоро родителей в школу не будут вызывать – все вопросы смогут решать по конференц-связи чата. Надо приспосабливаться жить в эту эпоху глобализации. Последние несколько лет школьная программа предмета ОБЖ переверсталась с учетом технореалий. Теперь цифровая безопасность преподается с 5 класса. Впрочем, обсуждают злободневную тему и на классных часах, да и на информатике целый блок посвящен работе в интернете.

Людмила Пугачева, учитель СШ № 10 Минска:

Говорим об ответственности за нарушение законодательства при общении в соцсетях. В более старших классах говорим об интернет-зависимости. Сейчас на планете одновременно проживает шесть поколений. И у каждого с информационными технологиями своя личная дистанция. Но педагоги стараются смотреть с детьми в одном направлении и, что называется, постоянно «прокачивают» свой уровень.

Людмила Пугачева:

Учитель должен знать, какие есть соцсети, где дети себя проявляют. Мне очень повезло с моим классом. У нас хорошие, доверительные отношения. Они меня просвещают. Станица в соцети, пост, комментарий, аватарка, статус – всё это у детей как индикатор эмоций и настроения. Педагоги шифруются и признаются: у них есть тайные агенты в сети, которые считывают и анализируют информацию.

Павел Лис, директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:

Есть законы о распространении информации, есть закон о персональных данных. Персональные данные не защищены. Всегда очень важно научить тому, что есть доверенные зоны, есть возможность их распознать. Есть зоны сомнительного содержания. А здесь на практике учат школьников азам интернет-безопасности.

Вячеслав Иванись:

Писали люди незнакомые, которые зарегистрировались только что, всякие разные предложения. Сделай что-то, я тебе заплачу. Какую-то конфетку передать – даже такое писали.

На интерактивной выставке «Вселенная интернета» учат создавать антивзломный пароль, рассказывают, какую информацию о себе можно размещать в онлайне, а также заостряют внимание на превратностях сети. Организаторы обещают: IT-экспозиция объедет всю Беларусь. Теперь она знает, как победить сетевое зло. Ольге Корсун пришлось стать продвинутым юзером, когда ее дочь активно занялась интернет-серфом. Собственно, так и пришла идея создать социальный проект «Интернет-безопасность детей Беларуси». На ее ресурсе в интернете родители и педагоги могут получить актуальную информацию и консультацию.

Ольга Корсун, автор проекта «Интернет-безопасность детей Беларуси»:

Без участия родителей школа не сможет полностью закрывать эти проблемы. Опыт показывает, что большинство родителей просто боятся погружаться в эту проблему. Соответственно, они либо категорически запрещает пользоваться интернетом, либо говорят: «Мы в этом ничего не понимаем, дети сами разберутся». У Риты одна за одной подрастают дочери. Многодетная мама придумала способ отсрочки знакомства детей со смартфонами и интернетом.

Маргарита Забудская, многодетная мама:

Я приобрела своим детям «умные часы». Мне очень важно знать, где они находятся, кто им звонит. Очень важно, чтобы они не сидели очень долго в телефонах. Мне важно, чтобы они общались со своими ровесниками, а также со взрослыми.