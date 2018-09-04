Что было: Арина будет побеждать/ Президент ЕОК доволен

Наши одиночки пока в ауте

Сегодня ночью, когда минчане сладко спали под шум дождя, наша землячка красавица Арина Соболенко сражалась на корте открытого чемпионата США за выход в четвертьфинал. До этого Арина обыграла чешку Петру Квитову. Это была восьмая победа подряд 20-летней белоруски, если учесть ее триумф на турнире в Нью-Хейвене. К сожалению, девятой не получилось. Японка Наоми Осака оказалась сильнее, вытеснив Арину из дальнейшей борьбы.

Накануне на ней же «погорела» и Александра Саснович, причем с разгромным результатом 6:0, 6:0. Еще в конце августа мы с гордостью писали о том, что наши женщины-одиночки вышли в 1/16 финала US Open. Теперь вот вынуждены констатировать, что вся четверка дальше не прошла. Виктория Азаренко проиграла третьей ракетке мира американке Слоан Стивенс, а Вера Лапко уступила бельгийке Элизе Мертенс. Но все равно девчонки радуют. А спорт есть спорт. Тем более в большом теннисе картина меняется со скоростью полета мяча. Сегодня ты первый, а завтра в конце, послезавтра снова впереди. Несмотря на поражения, в общем нынешний прорыв наших спортсменок удостоился пристального внимания и комментариев специалистов. На официальном портале WTA 2 сентября даже появилась статья пресс-службы ассоциации о белорусском теннисе "Беларусь в расцвете: от Зверевой до Азаренко, Саснович и Соболенко". Автор называет всех наших героинь этого восхождения и высоко оценивает будущее белорусского тенниса. Словом, наши еще будут побеждать. И это не может не радовать.

Беларусь готовится достойно

Чем ближе 2-е Европейские игры, тем больше разговоров, чаще встречи. Это естественно: полным ходом идет подготовка к мероприятию, появляются все новые идеи и решения. Что еще придумают организаторы, чтобы удивить участников и создать им максимум комфорта, мы пока не в курсе. Однако многое из подготовительного процесса широкой общественности известно. Сегодня Александр Лукашенко встретился с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочиянчичем. Они обсудили ход подготовки к играм. Давайте попробуем перечислить. Ну, прежде всего о том, что мы видим. Первое – реконструирован столичный стадион «Динамо», где пройдут церемонии открытия и закрытия. На нем уже состоялся ряд соревнований: легкая атлетика, футбол. Спортсменам и болельщикам все понравилось. Правда, фанаты питерского "Зенита" после проигрыша здесь своих любимцев немало сидений наломали, за что УЕФА оштрафовала клуб на 20 тысяч евро. Но ремонт не заставил себя ждать. Не забыли проектировщики о безбарьерной среде. Недавно возможные маршруты инвалидов-колясочников протестировала двукратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек.

Все мы видим, что на проспектах столицы заменили асфальт, выделив при нанесении разметки полосы для движения общественного транспорта. Городские власти серьезно займутся и другими улицами, а также парками и другими общественными местами. Где-то в декабре каждый болельщик сможет купить «Карту гостя». В этом пластике будет собрана информация о стадионах и залах, достопримечательностях Минска. Такая карта и сейчас есть в природе, но специально ради игр ее содержание и возможности расширят. С ней туристы смогут без проблем подобрать гостиницу, взять на прокат автомобиль или велосипед. А билеты на игры тоже поступят в продажу в декабре.

Это как бы очевидные вещи. А что же могло пройти мимо вас? Например, что на подготовку к играм выделено 77 миллионов рублей из резервного фонда Президента, а национальным партнером состязаний будет «Беларусбанк». Это решено было только в конце августа. Далее. За 10 дней до начала турнира для зарубежных болельщиков начнет действовать безвизовый режим. В МИД Беларуси отметили, что правила для иностранцев будут такими же, как и в 2014 году на ЧМ по хоккею. Въезжать без визы в Беларусь можно будет при наличии билета на соревнования, паспорта и страховки. Надо отдавать себе отчет, что предстоящий спортивный форум по популярности вряд ли сможет соперничать с мировым хоккейным чемпионатом. Поэтому с гостями могут быть проблемы, если не провести беспрецедентную пиар-кампанию. Наконец, сейчас организаторы выбирают песню для торжественных церемоний. Надо полагать, песню найдут достойную, и Беларусь в целом предстанет красивой и чистой страной с талантливым гостеприимным народом.

Сегодня утомили Вас спортом? Отвлекитесь на другое.

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В.Д.