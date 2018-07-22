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Эксклюзив СТВ. Интервью Марадоны о планах в «Динамо-Брест», своих каникулах и «руке Бога»

22 июля 2018 16:51
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Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ единственная присутствовала на закрытой встрече Марадоны с командой «Динамо-Брест», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А после – эксклюзивно пообщалась с легендарным футболистом.   

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?

Эксклюзив СТВ. Интервью Марадоны о планах в «Динамо-Брест», своих каникулах и «руке Бога»-1

Яна Шипко, СТВ:
Диего, Вы рады быть здесь?  

Эксклюзив СТВ. Интервью Марадоны о планах в «Динамо-Брест», своих каникулах и «руке Бога»-4

Диего Марадона, председатель правления ФК «Динамо-Брест»: 
Я очень рад быть в Бресте. Сейчас я улечу, чтобы провести заслуженные каникулы, потому что я провел полтора очень сложных года, они меня сильно измотали. Я не смог поехать на праздники в Аргентину, на Рождество, даже на свадьбу дочери. И я хочу сейчас провести на родине 15 дней, чтобы набраться сил, энергии, чтобы вернуться и сразу начать тренироваться вместе с ребятами, потому что мне кажется, им это нужно. Я когда смотрел матч, у меня появилось очень большое желание побывать на тренировке. Я по ним вижу, что они хотят выигрывать, и это мне очень нравится!  

Марадона в Бресте. Приехал на стадион на броневике и за руку приветствовал всех участников матча

Яна Шипко:
Как сделать клуб сильнее, у Вас есть идеи?

Эксклюзив СТВ. Интервью Марадоны о планах в «Динамо-Брест», своих каникулах и «руке Бога»-7

Диего Марадона:
Клуб живет не только благодаря тому, что растит молодых игроков, также нужно знать, какие проблемы у команды, почему понижаются показатели, и если у кого-то из игроков проблемы, то ему придется говорить со мной как с главой клуба, и мы будем потихоньку решать вопросы. Так что я думаю, болельщики могут быть спокойны, учитывая тех игроков, которые у нас есть, плюс те игроки, которых мы еще привезем.

Яна Шипко:
А можно пожать «руку Бога»?

Диего Марадона:
Не эта рука. 

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# Футбол Беларуси # Диего Марадона # Фотофакт

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