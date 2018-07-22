Эксклюзив СТВ. Интервью Марадоны о планах в «Динамо-Брест», своих каникулах и «руке Бога»

Диего Марадона, председатель правления ФК «Динамо-Брест»:

Я очень рад быть в Бресте. Сейчас я улечу, чтобы провести заслуженные каникулы, потому что я провел полтора очень сложных года, они меня сильно измотали. Я не смог поехать на праздники в Аргентину, на Рождество, даже на свадьбу дочери. И я хочу сейчас провести на родине 15 дней, чтобы набраться сил, энергии, чтобы вернуться и сразу начать тренироваться вместе с ребятами, потому что мне кажется, им это нужно. Я когда смотрел матч, у меня появилось очень большое желание побывать на тренировке. Я по ним вижу, что они хотят выигрывать, и это мне очень нравится!

Марадона в Бресте. Приехал на стадион на броневике и за руку приветствовал всех участников матча

Яна Шипко:

Как сделать клуб сильнее, у Вас есть идеи?