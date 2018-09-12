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Лига наций. Сборная Беларуси сыграла вничью с Молдовой

12 сентября 2018 06:19
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела второй матч группового этапа Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Кишиневе наши парни встречались с молдаванами.

Лига наций. Сборная Беларуси сыграла вничью с Молдовой-1

К этой игре соперники подошли с полярным настроением. Молдаване были разгромлены люксембургом, а белорусы, напротив, добились дома крупной победы над Сан-Марино. Поединок в Кишиневе был драматичным, и все-таки забитых голов не было – ничья 0:0.

Лига наций. Сборная Беларуси сыграла вничью с Молдовой-4

Теперь 12 октября белорусы сыграют дома с Люксембургом. Команда этой страны накануне разгромила Сан-Марино 3-0.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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