«Журналистам нужно выстраивать работу с учетом активного влияния в социальных медиа»: Павел Лёгкий

Традиционным СМИ нужно выстраивать работу с учетом социальных медиа. Такое мнение высказал журналистам Первый заместитель Министра информации Беларуси Павел Лёгкий во время XIII Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства». Об этом сообщается на сайте Министерства информации Республики Беларусь.

По словам Павла Лёгкого, сегодня важно действовать как можно быстрее, потому что налицо отставание от реалий. Идея цифровой трансформации не возникла спонтанно, о необходимости быть в тренде цифровизации разговор ведется не первый год. Проблема из разряда актуальных переходит в разряд злободневных.

«Если сегодня традиционные СМИ хотят сохранить себя как авторитетные, влиятельные, мощные источники информации, коммуникации с огромной аудиторией, хотят удержать за собой значимый сегмент информационного пространства, необходимо меняться, соответствовать тем ожиданиям и запросам, которые формирует сама аудитория в первую очередь», – подчеркнул Первый замминистра.

Речь идет не только о внедрении технических приемов, но и новых подходах, формах журналистской работы. «Речь идет и о том, что журналистам нужно выстраивать работу с учетом активного влияния в социальных медиа. Нужно принимать во внимание тот факт, что парадигма в журналистике сегодня фактически поменялась. Мы нуждаемся в получении знаний в этой сфере, чтобы расширить свои компетенции и быть такими же современными, как наши партнеры из крупных стран, которые формируют тренд на цифровизацию современной журналистики», – сказал Павел Лёгкий.