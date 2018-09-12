Форум делового сотрудничества «Минск–Санкт-Петербург»: какие темы обсудят

Новости Беларуси. В торгово-промышленной палате Петербурга проходит Форум делового сотрудничества, где стороны обменяются инвестиционными предложениями и обсудят возможности сотрудничества в сфере ЖКХ, здравоохранения, туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показом коллекции из льна открылись и дни белорусской моды.

Ожидается также, что пройдут переговоры руководства Мингорисполкома с губернатором Санкт-Петербурга. По результатам будет подписана «Дорожная карта» о комплексном сотрудничестве до 2020 года.

Федор Римашевский, заместитель председателя Мингорисполкома: Санкт-Петербург для города Минска является не только стратегическим партнером. Нас еще связывают теплые, дружеские отношения, которые длятся не один год. Эти отношения становятся только крепче. В рамках проведения Дня Минска в Санкт-Петербурге мы рассмотрим массу вопросов: торгово-экономические, вопросы, касающиеся социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры.

Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

У нас есть очень много совместных интересных мероприятий. Мы признаем успехи Беларуси в области легкой промышленности. Нами заявлен такой амбициозный проект, как «Санкт-Петербург – центр индустрии моды», естественно, моду нельзя создать без хороших тканей. А это сегодня в Беларуси очень развито, у нас есть уже такие контакты.

Вы знаете, что у нас достигнуто соглашение по строительству кварталов – петербургского в Минске и минского в Санкт-Петербурге. Очень много совместных проектов между предприятиями.

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