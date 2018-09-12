«Соединительный фактор в Европе – наука». Задачи по изучению космоса обсуждают на Международном космическом конгрессе в Минске

Новости Беларуси. Создавать космическое будущее, возможно, решат студенты сразу нескольких учебных заведений после общения с космонавтами и астронавтами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Создавать космическое будущее, возможно, решат студенты сразу нескольких учебных заведений после общения с космонавтами и астронавтами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, в Белгосуниверситет приедут космонавты из России, Швеции, Германии и США. Гости познакомятся с достижениями ВУЗа в изучении космической сферы и темами дальнейших научных исследований.
Отметим, одна из главных задач проходящего в эти дни в Минске Международного космического конгресса – привлечение молодежи к изучению космоса.
Райнхольд Эвальд, космонавт (Германия):
Это соединительный фактор в Европе – наука. И даже в космосе очень важно, чтобы выполнить эксперименты, исследования, чтобы знать больше. Я сам физик, поэтому мне очень интересно сотрудничество между странами Европы в области науки.
Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов продлится до 15 сентября. На него в Минск слетелись 80 космонавтов из 17 стран мира.
«Нам есть чему поучиться». Иностранные космонавты и астронавты впечатлены космическими достижениями Беларуси