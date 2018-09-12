«Соединительный фактор в Европе – наука». Задачи по изучению космоса обсуждают на Международном космическом конгрессе в Минске

Новости Беларуси. Создавать космическое будущее, возможно, решат студенты сразу нескольких учебных заведений после общения с космонавтами и астронавтами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, в Белгосуниверситет приедут космонавты из России, Швеции, Германии и США. Гости познакомятся с достижениями ВУЗа в изучении космической сферы и темами дальнейших научных исследований.

Отметим, одна из главных задач проходящего в эти дни в Минске Международного космического конгресса – привлечение молодежи к изучению космоса.