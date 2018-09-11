Территорию вдоль Свислочи в Минске модернизируют

Новости Беларуси. Генеральный план составляет предприятие «Минскградо», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оно определит границы и подходы к использованию ожерелья парков и набережных.

Одним из важных направлений станет изучение флоры и фауны этой природной территории и выявление мест расселения редких видов животных и птиц.

Документ будет готов к концу 2019 года. Схема поспособствует сохранению парков, водоемов и зеленых зон по обоим берегам Свислочи. А главное, определит правила и законы для застройщиков вблизи водно-зеленого диаметра, дабы уникальный для столицы ландшафт не превратить в каменные джунгли.