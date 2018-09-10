Что было: Беларусь в космосе/ Минск праздничный/ Лида. Пиво. Шнуров

Минск – город космический.

Сегодня Минск стал космическим городом. В том смысле, что сюда съехались космонавты со всего мира. Здесь открылся XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Самые большие делегации представляют, как и ожидалось, космические гиганты Россия и США. Среди приглашенных – первая женщина, вышедшая в открытый космос, Светлана Савицкая, экс-рекордсмен по пребыванию в открытом космосе Сергей Крикалев, американский астронавт Скотт Келли, ставший первым американцем, совершившим годовой полет на орбиту, первый китайский космонавт Ян Ливэй. Наши земляки Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий тоже здесь, в президиуме конгресса.

С приветственным словом к участникам обратился Президент Беларуси. Он рассказал трудную историю вхождения Беларуси в семью космических стран, о нынешнем состоянии исследовательской работы. Как и подобает главе страны-хозяйки, пожелал участникам плодотворной работы. Петр Климук преподнес Лукашенко от имени участников картину, написанную рукой легенды космонавтики – Алексея Леонова, первого человека, побывавшего в открытом космосе. Жаль, что самого автора не было: здоровье не позволило долететь до Минска. Глава государства сказал, что эта картина будет подарком всему белорусскому народу и займет почетное место во Дворце Независимости.

Все остались довольны

Прошедшие выходные оставили хороший след в памяти многих белорусов. Теплая солнечная осень позволила людям отдохнуть по интересам и даже с песнями, а кому-то в грядках покопаться. Минчанам, как всегда, особенно повезло. В субботу они отмечали День города. В центре было ни пройти, ни проехать: улицы перекрыты, тьма народу, тысячи бегают. На проспекте Победителей организовали лыжероллерную эстафету. В забеге собралось поучаствовать немало минчан. Встали на ролики и Александр Лукашенко с сыном Николаем, и чиновники, и спортсмены. Президент, олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк вошли в команду НОКа. В таком составе они обогнали команды Министерства спорта и КГБ и стали победителями эстафеты. Призеры радовались успехам. Довольны были и многочисленные зрители, которые увидели бодро бегущего по проспекту Александра Григорьевича.

На следующий день минчане отпраздновали День города. Все началось с возложения цветов к стеле «Минск - город-герой». Потом параллельно в разных местах проходили спортивные турниры, фестиваль исторической реконструкции, соревнования спасателей. Грандиозным событием стал, естественно, Минский полумарафон. Более 35 тысяч бегунов из 53 стран со старта рванули кто за призом, а кто просто из спортивного интереса. Среди мужчин первым финишировал Абебе Негево Дегефа из Эфиопии, среди женщин – кенийка Шейла Йеротич. Африканцы увезут часть призовых денег по домам. Наша знаменитая марафонщица Ольга Мазуренок могла заработать 5 тысяч долларов, но пришла к ленточке только пятой: устала, видать, после «золотого» Чемпионата Европы. Вечером по традиции лучшим представителям города вручили награды «Минчанин года». Финальным мероприятием праздника стал фейерверк. Сегодня на оперативном совещании в горисполкоме мэр Андрей Шорец отметил, что праздник прошел на достойном уровне. Минчане, наверное, с ним согласятся.

В Питере – пить, а в Лиде – петь

А в Лиде был свой праздник. Там на территории замка и вблизи от его стен развернулась песенно-пивная баталия – фестиваль «LIDBEER». На традиционный «оупен-эйр» съехались тысячи поклонников рока, звездные исполнители. «Зажигали» народ белорусские команды «Nizkiz», «Чувство полета», группа из России «Animal Джаz», из Украины приехал гурт «Вопли Видоплясова». Но все эмоции повеселевших зрителей собрал, конечно, Сергей Шнуров с «Ленинградом». Вечер, перешедший в ночь, лидчанам и тем, кто туда добрался, запомнится надолго.

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В.Д.