Александр Лукашенко направил приветствие гостям и участникам «ТИБО-2023»

Новости Беларуси. Продукт для нужд национальной экономики и экспорта, белорусский цифровой суверенитет. Предъюбилейный, 29-й форум «ТИБО» открывается сегодня, 18 апреля, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках деловой программы (а запланированы 35 тематических мероприятий) речь пойдет и о развитии Парка высоких технологий и в целом IT-отрасли Беларуси. Приветствие участникам и гостям международного форума направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот грандиозный форум создавался как ежегодная открытая площадка для обмена опытом и демонстрации достижений в телекоммуникационных, банковских, информационных технологиях. Миссия «ТИБО» проста и благородна: продвижение и внедрение в Беларуси самого лучшего и передового. Убежден, активный профессиональный диалог и экспертный обмен мнениями и в дальнейшем будут способствовать успешной реализации новых проектов и расширению сотрудничества между государствами и партнерами для практического решения самых сложных задач.