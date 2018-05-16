Диего Марадона подписал 3-летний контракт с брестским «Динамо»

Новости Беларуси. Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо». Легендарный футболист подписал трехлетний контракт с белорусским клубом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К работе легендарный нападающий приступит после окончания Чемпионата мира по футболу в России. В Бресте 58-летний аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития клуба. В его обязанности будет входить взаимодействие со всеми структурными подразделениями. Особое внимание – детской академии «Динамо-Брест».