Как бороться с фейковыми новостями? В Минске эксперты обсуждают проблемы современной журналистики

Новости Беларуси. Как интернет влияет на развитие традиционных СМИ, почему так популярны блогеры и по каким канонам развиваются современные медиа – в Минске эксперты обсуждают будущее и настоящее журналистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко направил приветствие гостям и участникам ХIII Белорусского международного медиафорума

География форума – около 30 стран. В нашу столицу приехали более 300 журналистов, ученых и политологов. Главная тема встречи – цифровизация современных СМИ.

Сегодня условия работы для медиа изменились. Всё большее влияние на аудиторию оказывает интернет. Так, для традиционных СМИ уже мало иметь свой сайт. Нужно искать новые каналы и способы распространения информации. И это всего лишь один аспект функционирования современного глобального медиапространства.

Игорь Зеленкевич, советник информационно-аналитического департамента Исполкома СНГ:

Что такое цифровизация, какой должны быть эта новая технология? Я думаю, здесь есть свои проблемы, они связаны, ну например, с фейковыми новостями, с тем, чтобы в соцсетях могут кого-то незаслуженно, мягко сказать, обидеть. Такой форум позволяет поставить таким негативным явлениям заслон.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Прадстаўлена больш за 20 краін. Нам вельмі прыемна, што прыехалі з такіх далёкіх краін, як Бангладеш, Вьетнам, Манголія. Вялікая дэлегацыя з Кітайскай Народнай Рэспублікі, следам за пленарным пасяджэннем у кіраўнікоў нашых масмедыя пройдзе шмат розных перамоў.