«Большой вызов для журналистики». О роли телевидения и интернета в современном обществе говорили на Панельной дискуссии в Минске

Новости Беларуси. Интернет стал серьезным вызовом в первую очередь для телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если еще 30 лет назад люди воспринимали его как далекое будущее, то сегодня телевидение можно назвать традиционным средством массовой информации, которому в современном мире уже даже приходится искать новые подходы, пути, как заинтересовать придирчивую аудиторию. Их поиском как раз сегодня, 12 сентября, занялись руководители ведущих белорусских телеканалов, зарубежные эксперты, молодое поколение журналистов. Телевидение и новые сетевые технологии стали главными темами панельной дискуссии.

Арам Ананян, директор информационного агентства «Арменпресс» (Армения):

Я не вижу никаких рисков для профессиональных журналистов. YouTube никого не съест. Конечно, там огромный новый пласт людей, которые создают визуальный контент. Если смотреть хорошие YouTube-каналы, то это, в основном, люди, которые занимаются этим профессионально. Это либо телевидение, либо информационное агентство.