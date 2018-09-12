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«Большой вызов для журналистики». О роли телевидения и интернета в современном обществе говорили на Панельной дискуссии в Минске

12 сентября 2018 14:21
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Новости Беларуси. Интернет стал серьезным вызовом в первую очередь для телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Большой вызов для журналистики». О роли телевидения и интернета в современном обществе говорили на Панельной дискуссии в Минске-1

«Большой вызов для журналистики». О роли телевидения и интернета в современном обществе говорили на Панельной дискуссии в Минске-3

«Большой вызов для журналистики». О роли телевидения и интернета в современном обществе говорили на Панельной дискуссии в Минске-5

Если еще 30 лет назад люди воспринимали его как далекое будущее, то сегодня телевидение можно назвать традиционным средством массовой информации, которому в современном мире уже даже приходится искать новые подходы, пути, как заинтересовать придирчивую аудиторию.

Их поиском как раз сегодня, 12 сентября, занялись руководители ведущих белорусских телеканалов, зарубежные эксперты, молодое поколение журналистов. Телевидение и новые сетевые технологии стали главными темами панельной дискуссии.

«Большой вызов для журналистики». О роли телевидения и интернета в современном обществе говорили на Панельной дискуссии в Минске-8

Арам Ананян, директор информационного агентства «Арменпресс» (Армения):
Я не вижу никаких рисков для профессиональных журналистов. YouTube никого не съест. Конечно, там огромный новый пласт людей, которые создают визуальный контент. Если смотреть хорошие YouTube-каналы, то это, в основном, люди, которые занимаются этим профессионально. Это либо телевидение, либо информационное агентство.

«Большой вызов для журналистики». О роли телевидения и интернета в современном обществе говорили на Панельной дискуссии в Минске-11

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:
Будущее для нас (по крайней мере, мы так его видим) – повышение интерактивности телевидения, когда потребитель сможет выбирать не из 10-20 или 100 каналов, а из огромного количества различного контента комбинировать свою собственную программу. Конечно, это большой вызов для журналистики.

Медиафорум проходит в Минске уже в 13-й раз. В целом, встреча в первую очередь ориентирована на журналистов-практиков. Они обсудят насущные проблемы СМИ в рамках круглых столов и тематических сессий. Запланированы встречи мастер-классы. Форум продлится практически до конца недели.

«Большой вызов для журналистики». О роли телевидения и интернета в современном обществе говорили на Панельной дискуссии в Минске-14

«Большой вызов для журналистики». О роли телевидения и интернета в современном обществе говорили на Панельной дискуссии в Минске-16

«Большой вызов для журналистики». О роли телевидения и интернета в современном обществе говорили на Панельной дискуссии в Минске-18

«Большой вызов для журналистики». О роли телевидения и интернета в современном обществе говорили на Панельной дискуссии в Минске-20

# Медиафорум # общество # Дмитрий Шедко # Арам Ананян # Фотофакт

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