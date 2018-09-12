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«Игра была до гола». Криушенко о матче сборной Беларуси с командой Молдовы на групповом этапе Лиги наций

12 сентября 2018 10:48
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела второй матч группового этапа Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Кишиневе наши парни встречались с молдованами.

«Игра была до гола». Криушенко о матче сборной Беларуси с командой Молдовы на групповом этапе Лиги наций-1

Поединок в Кишиневе был драматичным, но все-таки забитых голов болельщики не увидели. Итог – ничья – 0:0.

«Игра была до гола». Криушенко о матче сборной Беларуси с командой Молдовы на групповом этапе Лиги наций-4

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Чувствовалось напряжение, ответственность. Игра была до гола. К сожалению, забить не удалось. Наверное, атакующие действия не совсем удались нам в сегодняшней игре.

Теперь 12 октября белорусы сыграют дома с «Люксембургом». Команда герцогства накануне разгромила «Сан-Марино» – 3:0 и, кстати, выбилась в лидеры нашего квартета.

«Игра была до гола». Криушенко о матче сборной Беларуси с командой Молдовы на групповом этапе Лиги наций-7

«Игра была до гола». Криушенко о матче сборной Беларуси с командой Молдовы на групповом этапе Лиги наций-9

# Футбол Беларуси # Игорь Криушенко # Фотофакт

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