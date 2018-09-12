«Игра была до гола». Криушенко о матче сборной Беларуси с командой Молдовы на групповом этапе Лиги наций

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела второй матч группового этапа Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Кишиневе наши парни встречались с молдованами.

Поединок в Кишиневе был драматичным, но все-таки забитых голов болельщики не увидели. Итог – ничья – 0:0.

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Чувствовалось напряжение, ответственность. Игра была до гола. К сожалению, забить не удалось. Наверное, атакующие действия не совсем удались нам в сегодняшней игре.

Теперь 12 октября белорусы сыграют дома с «Люксембургом». Команда герцогства накануне разгромила «Сан-Марино» – 3:0 и, кстати, выбилась в лидеры нашего квартета.