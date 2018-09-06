Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром бюджет-2019, подготовку к II Европейским играм и белорусский футбол

Новости Беларуси. Каким быть бюджету 2019 года и предстоящим II Европейским играм? Александр Лукашенко принял с докладом главу правительства Сергея Румаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из основных вопросов – экономика и бюджетное планирование. Обновленное правительство должно разработать главный финансовый документ на следующий год и решить, на сколько лет вперед планировать госбюджет. Есть сразу несколько вариантов. На прошлой неделе на заседании Совмина уже рассмотрели проект прогноза и проект бюджета на 2019 год, учитывая изменения в Налоговом кодексе и в увязке с основными направлениями денежной политики государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я хотел, чтобы вы очень кратко мне сказали – надеюсь, изучив ситуацию этого года – как мы в экономике развиваемся с учетом тех вызовов, которые есть и которые возможны. Естественно, с выходом на финансы. Второе – планирование, будущий год. Много слышу из средств массовой информации: пока у вас там идут споры между вами, возможно, и бывшими членами правительства, премьерами о том, что надо планировать и верстать бюджет на два, на три года, а может уже и на пять вперед – ваша точка зрения, точка зрения правительства на это. Но, тем не менее, пока мы тут рассуждаем о каких-то более длительных сроках, у нас впереди 2019 год.

Без лишних трат, но теплой атмосферой Беларусь должна встретить II Европейские игры – таково поручение Президента. Буквально на этой неделе Александр Лукашенко и глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич сверили часы по вопросам подготовки к соревнованиям (подробнее здесь ). Что называется на злобу дня глава государства поинтересовался у премьер-министра и о состоянии дел в самом массовом игровом виде спорта. Именно Сергей Румас курирует развитие отечественного футбола.

Александр Лукашенко:

Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не должны замахиваться на большие траты, как это было, допустим, в Азербайджане. У нас нет таких денег, да и не нужно. Мы, как я сказал тогда, должны отличиться своей душевностью, открытостью нашего государства, нашего народа, и провести красивые Европейские игры. Как обстоят дела у нас здесь?

На злобу дня футбол пока еще как хомут у вас висит на шее. Там у нас какая ситуация? Народная игра, самая масштабная игра, которая привлекает больше всего населения. Радоваться особо тут нечему, но, тем не менее, какие там у нас есть перспективы?

6 сентября во Дворце Независимости также шла речь и о формировании правительства и его структуры. Предложения премьера глава государства основательно рассмотрит в ближайшее время.