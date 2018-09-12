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«Это очень хороший опыт». Легендарные гости Международного космического конгресса пообщались со студентами БГУ

12 сентября 2018 13:50
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Новости Беларуси. 12 сентября легендарные гости Международного космического конгресса весь день посещают белорусские школы, университеты и научные институты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ заглянули немецкий астронавт Герхард Теле и его американский коллега Лорен Уилбер Эктон.

«Это очень хороший опыт». Легендарные гости Международного космического конгресса пообщались со студентами БГУ-1

«Это очень хороший опыт». Легендарные гости Международного космического конгресса пообщались со студентами БГУ-3

Полет на шаттле «Индевор» Герхард Тиле совершил 17 лет назад. Его отряд занимался радарной топографической съемкой поверхности Земли. Американский же астронавт изучал в невесомости Солнце, а также другие небесные объекты. Кстати, Эктон стал первым в мире, кто взял на космический корабль музыкальный инструмент – это была губная гармошка.

Практический опыт и то, о чем не пишут в учебниках студенты могли узнать из первых уст. Лекционная аудитория, рассчитанная на 120 человек, едва вместила всех желающих.

«Это очень хороший опыт». Легендарные гости Международного космического конгресса пообщались со студентами БГУ-6

Герхард Тиле, астронавт (Германия):
Молодежь сейчас очень интересуется исследованиями космоса. Это является основной причиной, почему мы приезжаем и объясняем, что и почему мы делаем. Вопросы, которые задают студенты, очень интересные.

«Это очень хороший опыт». Легендарные гости Международного космического конгресса пообщались со студентами БГУ-9

Лорен Уилбер Эктон, астронавт (США):
Беларусь нам казалась очень далекой страной. Но, побывав здесь, мы впечатлены той работой, которая проводится в ваших университетах. Студенты здесь очень интересуются наукой. Радует и то, что БГУ планирует запустить собственный наноспутник.

Космическая лекция продлилась около полутора часов. После у студентов была возможность задать вопросы астронавтам. Их спрашивали о возможностях тогдашней техники, коммуникации на борту, личных переживаниях и возможности колонизации Марса. В конце встречи ребята смогли взять автографы у покорителей космоса.

«Это очень хороший опыт». Легендарные гости Международного космического конгресса пообщались со студентами БГУ-12

Анастасия Шиманская, студент радиофизики и компьютерных технологий БГУ:
Когда мне дали автограф, я смогла спросить: «Могут ли женщины быть космонавтами?». Он сказал: «Да!». Я загорелась этой идеей, и, возможно, этот разговор подтолкнет меня к тому, чтобы тренироваться, тоже становиться ученым.

«Это очень хороший опыт». Легендарные гости Международного космического конгресса пообщались со студентами БГУ-15

Александр Вайнилович, студент радиофизики и компьютерных технологий БГУ:
Это очень хороший опыт. Во-первых, это и практика языка английского. Очень много новой информации узнаешь.

Выходя из этой аудитории, хочется творить.

«Это очень хороший опыт». Легендарные гости Международного космического конгресса пообщались со студентами БГУ-18

Сергей Малый, декан факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:
Наши студенты сегодня смогли прикоснуться к реальной большой науке, связанной с освоением космического пространства. Может быть, сегодняшняя встреча послужит тем толчком, который позволит сегодняшним студентам в ближайшем или отдаленном будущем стать такими же космонавтами и астронавтами.

Привлечение молодежи к изучению космоса – одна из главных задач космического конгресса. Завершится форум 15 сентября – гости поучаствуют в закладке Аллеи космонавтов в Ботаническом саду.

# Космос # общество # Сергей Малый # Герхард Тиле # Фотофакт

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