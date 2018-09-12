«Это очень хороший опыт». Легендарные гости Международного космического конгресса пообщались со студентами БГУ

Новости Беларуси. 12 сентября легендарные гости Международного космического конгресса весь день посещают белорусские школы, университеты и научные институты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ заглянули немецкий астронавт Герхард Теле и его американский коллега Лорен Уилбер Эктон.

Полет на шаттле «Индевор» Герхард Тиле совершил 17 лет назад. Его отряд занимался радарной топографической съемкой поверхности Земли. Американский же астронавт изучал в невесомости Солнце, а также другие небесные объекты. Кстати, Эктон стал первым в мире, кто взял на космический корабль музыкальный инструмент – это была губная гармошка. Практический опыт и то, о чем не пишут в учебниках студенты могли узнать из первых уст. Лекционная аудитория, рассчитанная на 120 человек, едва вместила всех желающих.

Герхард Тиле, астронавт (Германия):

Молодежь сейчас очень интересуется исследованиями космоса. Это является основной причиной, почему мы приезжаем и объясняем, что и почему мы делаем. Вопросы, которые задают студенты, очень интересные.

Лорен Уилбер Эктон, астронавт (США):

Беларусь нам казалась очень далекой страной. Но, побывав здесь, мы впечатлены той работой, которая проводится в ваших университетах. Студенты здесь очень интересуются наукой. Радует и то, что БГУ планирует запустить собственный наноспутник. Космическая лекция продлилась около полутора часов. После у студентов была возможность задать вопросы астронавтам. Их спрашивали о возможностях тогдашней техники, коммуникации на борту, личных переживаниях и возможности колонизации Марса. В конце встречи ребята смогли взять автографы у покорителей космоса.

Анастасия Шиманская, студент радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

Когда мне дали автограф, я смогла спросить: «Могут ли женщины быть космонавтами?». Он сказал: «Да!». Я загорелась этой идеей, и, возможно, этот разговор подтолкнет меня к тому, чтобы тренироваться, тоже становиться ученым.

Александр Вайнилович, студент радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

Это очень хороший опыт. Во-первых, это и практика языка английского. Очень много новой информации узнаешь. Выходя из этой аудитории, хочется творить.