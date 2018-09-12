Президент Беларуси направился с официальным визитом в Узбекистан

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вылетел в Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет белорусского лидера покинул Национальный аэропорт и уже через несколько часов приземлится в Ташкенте.

Основная часть программы официального визита намечена на 13 сентября. Переговоры Александра Лукашенко с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым пройдут в узком и расширенном составах. В центре внимания – торгово-экономические отношения. Причем не только торговля, но и производственная кооперация, организация сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане технике.

Уже сегодня в этой стране работают 24 субъекта хозяйствования с белорусским капиталом. В том числе организована совместная сборка техники. Сейчас стороны работают над расширением линейки.

Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

Новые предприятия, о которых мы говорим, это совместные предприятия по выпуску лекарств, онкологического направления, создание лекарств на основе растений, которые они выращивают. Также мы сегодня ведем переговоры в области машиностроения. Есть интерес к гомельской технике, расширен интерес к технике «Бобруйскагромаша».

Одной из тем переговоров, как ожидается, станет региональное сотрудничество. Кроме того, президенты обсудят международную повестку дня.