Прямой эфир

Президент Беларуси направился с официальным визитом в Узбекистан

12 сентября 2018 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вылетел в Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет белорусского лидера покинул Национальный аэропорт и уже через несколько часов приземлится в Ташкенте.

Президент Беларуси направился с официальным визитом в Узбекистан-1

Президент Беларуси направился с официальным визитом в Узбекистан-3

Основная часть программы официального визита намечена на 13 сентября. Переговоры Александра Лукашенко с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым пройдут в узком и расширенном составах. В центре внимания – торгово-экономические отношения. Причем не только торговля, но и производственная кооперация, организация сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане технике.

Президент Беларуси направился с официальным визитом в Узбекистан-6

Уже сегодня в этой стране работают 24 субъекта хозяйствования с белорусским капиталом. В том числе организована совместная сборка техники. Сейчас стороны работают над расширением линейки.

Президент Беларуси направился с официальным визитом в Узбекистан-9

Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:
Новые предприятия, о которых мы говорим, это совместные предприятия по выпуску лекарств, онкологического направления, создание лекарств на основе растений, которые они выращивают. Также мы сегодня ведем переговоры в области машиностроения. Есть интерес к гомельской технике, расширен интерес к технике «Бобруйскагромаша».

Президент Беларуси направился с официальным визитом в Узбекистан-12

Одной из тем переговоров, как ожидается, станет региональное сотрудничество. Кроме того, президенты обсудят международную повестку дня.

Президент Беларуси направился с официальным визитом в Узбекистан-15

По итогам встречи запланировано подписание пакета двусторонних документов. К подписанию готовят контракты и бизнесмены двух стран. Белорусско-узбекский деловой форум уже открылся в Ташкенте. Предполагается, что будет заключено порядка полусотни соглашений на общую сумму в 100 миллионов долларов. Будет организована также масштабная выставка белорусских производителей.

# Беларусь-Узбекистан # Леонид Маринич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вице-премьер Игорь Петришенко назначен национальным координатором Беларуси по вопросам СНГ
12 сентября 2018 06:11

Вице-премьер Игорь Петришенко назначен национальным координатором Беларуси по вопросам СНГ

Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления – Александр Лукашенко
11 сентября 2018 11:27

Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления – Александр Лукашенко

В Санкт-Петербурге стартуют Дни Минска: какие мероприятия запланированы
11 сентября 2018 06:44

В Санкт-Петербурге стартуют Дни Минска: какие мероприятия запланированы