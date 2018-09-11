Давайте верить друг в друга. Юные футболисты записали трогательное видеообращение к сборной Беларуси по футболу
Новости Беларуси. 11 сентября национальная сборная Беларуси по футболу сыграет с Молдовой во втором туре Лиге наций. Матч пройдет в Кишиневе.
Незадолго до старта сборной в турнире игрокам преподнесли трогательный подарок. Юные воспитанники бобруйского футбольного клуба «Стражи» записали обращение к спортсменам.
Скриншот из видео. Источник: YouTube-пользователь Дмитрий Зубрей
Мальчики пожелали удачи и сказали, что им хочется брать пример с игроков сборной.
«Я хочу верить, что вы больше всех переживаете и отдаете все силы, как бы не закончились ваши игры. Я хочу вам сказать, что я буду верить в вас до последней игры. Давайте верить друг в друга».
Скриншот из видео. Источник: YouTube-пользователь Дмитрий Зубрей
Юные футболисты рассчитывали, что игроки увидят этот ролик, и он дошел до адресата.
Скриншот из видео. Источник: YouTube-пользователь Дмитрий Зубрей
Белорусская федерация футбола опубликовала видео, где белорусская сборная смотрит это видео перед матчем первого тура «Лиги наций» против Сан-Марино, который завершился победой наших футболистов со счетом 5:0. Маленьких спортсменов поблагодарили за «мотивационный ролик».
Белорусская федерация футбола:
А это кадры с установки перед вчерашним матчем. В футболе не бывает мелочей. И эти слова ребятишек в том числе помогли команде вчера одержать уверенную победу!
Скриншот из видео. Источник: vk.com/belfootfederation
Ролик юный спортсменов из Бобруйска уже посмотрели более 3,5 тысяч раз на YouTube и более 12 тысяч раз в соцсетях.
Скриншот из видео. Источник: YouTube-пользователь Дмитрий Зубрей
Кстати, футбольная сборная Беларуси накануне Лиги наций появилась новая форма.
Как выглядит новая форма сборной Беларуси (читать далее).