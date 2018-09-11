Прямой эфир

Давайте верить друг в друга. Юные футболисты записали трогательное видеообращение к сборной Беларуси по футболу

11 сентября 2018 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11 сентября национальная сборная Беларуси по футболу сыграет с Молдовой во втором туре Лиге наций. Матч пройдет в Кишиневе.

Незадолго до старта сборной в турнире игрокам преподнесли трогательный подарок. Юные воспитанники бобруйского футбольного клуба «Стражи» записали обращение к спортсменам.

Давайте верить друг в друга. Юные футболисты записали трогательное видеообращение к сборной Беларуси по футболу-1

Скриншот из видео. Источник: YouTube-пользователь Дмитрий Зубрей

Мальчики пожелали удачи и сказали, что им хочется брать пример с игроков сборной.

«Я хочу верить, что вы больше всех переживаете и отдаете все силы, как бы не закончились ваши игры. Я хочу вам сказать, что я буду верить в вас до последней игры. Давайте верить друг в друга».

Давайте верить друг в друга. Юные футболисты записали трогательное видеообращение к сборной Беларуси по футболу-4

Скриншот из видео. Источник: YouTube-пользователь Дмитрий Зубрей

Юные футболисты рассчитывали, что игроки увидят этот ролик, и он дошел до адресата.

Давайте верить друг в друга. Юные футболисты записали трогательное видеообращение к сборной Беларуси по футболу-7

Скриншот из видео. Источник: YouTube-пользователь Дмитрий Зубрей

Белорусская федерация футбола опубликовала видео, где белорусская сборная смотрит это видео перед матчем первого тура «Лиги наций» против Сан-Марино, который завершился победой наших футболистов со счетом 5:0. Маленьких спортсменов поблагодарили за «мотивационный ролик».  

Белорусская федерация футбола:
А это кадры с установки перед вчерашним матчем. В футболе не бывает мелочей. И эти слова ребятишек в том числе помогли команде вчера одержать уверенную победу!

Давайте верить друг в друга. Юные футболисты записали трогательное видеообращение к сборной Беларуси по футболу-10

Скриншот из видео. Источник: vk.com/belfootfederation

Ролик юный спортсменов из Бобруйска уже посмотрели более 3,5 тысяч раз на YouTube и более 12 тысяч раз в соцсетях.

Давайте верить друг в друга. Юные футболисты записали трогательное видеообращение к сборной Беларуси по футболу-13

Скриншот из видео. Источник: YouTube-пользователь Дмитрий Зубрей

Кстати, футбольная сборная Беларуси накануне Лиги наций появилась новая форма.

Как выглядит новая форма сборной Беларуси (читать далее).

# Футбол Беларуси # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ностальгия по «Фабрике звезд» через 15 лет. Полина Гагарина показала архивные кадры закулисья проекта
11 сентября 2018 09:52

Ностальгия по «Фабрике звезд» через 15 лет. Полина Гагарина показала архивные кадры закулисья проекта

Девушка с железной хваткой. Пять фактов о новой «Мисс Америка» – 25-летней Ние Франклин
10 сентября 2018 15:04

Девушка с железной хваткой. Пять фактов о новой «Мисс Америка» – 25-летней Ние Франклин

На юге Африки слоны и жирафы гуляют по заснеженным холмам. Фотофакт
10 сентября 2018 14:01

На юге Африки слоны и жирафы гуляют по заснеженным холмам. Фотофакт