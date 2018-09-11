Давайте верить друг в друга. Юные футболисты записали трогательное видеообращение к сборной Беларуси по футболу

Незадолго до старта сборной в турнире игрокам преподнесли трогательный подарок. Юные воспитанники бобруйского футбольного клуба «Стражи» записали обращение к спортсменам.

Новости Беларуси. 11 сентября национальная сборная Беларуси по футболу сыграет с Молдовой во втором туре Лиге наций. Матч пройдет в Кишиневе.

«Я хочу верить, что вы больше всех переживаете и отдаете все силы, как бы не закончились ваши игры. Я хочу вам сказать, что я буду верить в вас до последней игры. Давайте верить друг в друга».

Мальчики пожелали удачи и сказали, что им хочется брать пример с игроков сборной.

Юные футболисты рассчитывали, что игроки увидят этот ролик, и он дошел до адресата.

Белорусская федерация футбола опубликовала видео, где белорусская сборная смотрит это видео перед матчем первого тура «Лиги наций» против Сан-Марино, который завершился победой наших футболистов со счетом 5:0. Маленьких спортсменов поблагодарили за «мотивационный ролик».

Белорусская федерация футбола:

А это кадры с установки перед вчерашним матчем. В футболе не бывает мелочей. И эти слова ребятишек в том числе помогли команде вчера одержать уверенную победу!