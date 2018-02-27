Оскар-2018: кто победит и кто заслужил победу

В ночь с 4 на 5 марта состоится главное кинособытие года: в Лос-Анджелесе вручат премию «Оскар». Самый интересный наградный сезон за последнее время к финишу стал совсем предсказуемым, но это не умаляет его значимости. В 2018 году на «Оскар» претендует на удивление много по-настоящему хороших фильмов, которые заслуживают если не наград Киноакадемии, то самого пристального внимания зрителей. Мы решили повторить опыт прошлого года – проанализировать все основные номинации и назвать имена тех, кто в этом году получит награды. Также мы выделили тех, кто эти награды больше всего заслужил. Лучший фильм Номинанты: «Дюнкёрк», «Зови меня своим именем», «Леди Бёрд», «Призрачная нить», «Прочь», «Секретное досье», «Тёмные времена», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Форма воды» Кто победит: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Фото: imdb.com

Кто может победить: «Форма воды» Кто заслужил победу: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Форма воды». Фото: imdb.com

Хороших фильмов в этом году много, но над всеми ними возвышаются «Три билборда», которые своей честностью и актуальностью очаровали зрителей по всему миру. Картина Мартина МакДона, безусловно, заслуживает победы, и никакие скандалы не должны лишить ее заветной статуэтки. Ближайший конкурент фильма – взрослая сказка «Форма воды» − тоже отличная, пусть и весьма специфическая лента, которая заслуживает самых лестных отзывов, но в целом проигрывает «Трем билбордам». «Призрачная нить» потрясающий фильм, но его тематика слишком узка для победителя, против «Зови меня своим именем» играет победивший в прошлом году «Лунный свет», «Леди Бёрд» хоть и милый, но откровенный пустячок, а о вышедшем летом «Дюнкерке» к началу наградного сезона все уже успели забыть. «Прочь», «Секретное досье» и «Темные времена» добавлены в число номинантов для количества – ни один из фильмов даже близко не тянет на звание лучшего. Лучший режиссер Номинанты: Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Грета Гервиг («Леди Бёрд»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь»), Гильермо дель Торо («Форма воды») Кто победит: Гильермо дель Торо («Форма воды»)

Гильермо дель Торо на съемках «Формы воды». Фото: Empire

Кто заслужил победу: Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»)

Пол Томас Андерсон на съемках «Призрачной нити». Фото: Entertainment Weekly

Гильермо дель Торо потрясающий визионер и заслуженный мастер, умеющий создавать на экране целые миры, но говорить, что он безоговорочно заслужил награду за «Форма воды», было бы лицемерием. Дель Торо обязательно получит свою статуэтку, а все противники этого решения могут воспринимать награждение мексиканского режиссера как признание за многолетние заслуги перед киноиндустрией, в которую он внес значимый вклад. Самая же яркая режиссерская работа была проделана Полом Томасом Андерсоном в «Призрачной нити» − фильм получился насыщенным и пронзительным, с ярко выраженной личностью постановщика, и наградить за такое было бы справедливо. Остается только надеяться, что Андерсона не постигнет судьба Хичкока и Кубрика, неотмеченных при жизни никакими значимыми наградами, и режиссер еще обязательно свое получит. Грета Гервиг и Джордан Пил попали в номинацию не из-за своих работ, а по причине гендерных и расовых факторов, а фанатам Кристофера Нолана придется и дальше кричать на каждом углу уже ставшей классикой «Нолан гений!» Лучший актер Номинанты: Дензел Вашингтон («Ромэн Израэль, Esq.»), Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Дэниел Калуйя («Прочь»), Гари Олдман («Темные времена»), Тимоти Шаламэ («Зови меня своим именем») Кто победит: Гари Олдман («Темные времена»)

Гари Олдман в «Темных временах». Фото: imdb.com

Кто заслужил победу: Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить»)

Дэниел Дэй-Льюис в «Призрачной нити». Фото: imdb.com

То, что Гари Олдман получит «Оскар» за роль Черчилля было понятно уже после того, как в интернет попало первое фото актера в образе британского премьер-министра. Говорить о его заслуженности нет смысла – Олдман блистательный актер, которого много лет игнорировала Киноакадемия, так что «Оскар» этого года станет не столько призом за конкретную роль, сколько карьерной наградой великому артисту. Если оценивать исключительно роли, то Дэниел Дэй-Льюис снова недосягаем – актер божественен в образе деспотичного кутюрье, и вручить ему четвертый «Оскар» за последнюю роль было бы очень красиво. Если не награды, то самых теплых слов в свой адрес заслуживает Тимоти Шаламе – самый молодой номинант на «лучшую мужскую роль» с 1939 года. За что номинировали Дэниеля Калуйю можно только догадываться, а Дензел Вашингтон занял в номинации место Джеймса Франко. Лучшая актриса Номинанты: Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Сирша Ронан («Леди Бёрд»), Марго Робби («Тоня против всех»), Мерил Стрип («Секретное досье»), Салли Хокинс («Форма воды») Кто победит: Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Фрэнсис МакДорманд в «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Фото: imdb.com

Кто заслужил победу: Салли Хокинс («Форма воды»)

Салли Хокинс в «Форме воды». Фото: imdb.com

Мы любим Фрэнсис МакДорманд, весь мир любит Фрэнсис МакДорманд, Киноакадемия любит Фрэнсис МакДорманд. Роль актрисы в «Трех билбордах» замечательная, но это не тот образ, за который она заслужила второй «Оскар». МакДорманд практически всю жизнь играет сильных и лишенных сантиментов женщин, скрывающих за грубой оболочкой мягкую натуру. В «Трех билбордах» она органичная и интересная, но очевидно, что особых усилий роль Милдред от нее не потребовала. Чего не скажешь о Салли Хоккинс, которой пришлось играть свою роль без слов. Актриса, которая привыкла толкать с экрана длинные монологи, на этот раз создала полноценный цепляющий образ одной мимикой и жестами – вот что значит настоящее мастерство! Выше головы прыгнула и Марго Робби, доказав, что она не просто красивая девушка, но и талантливая актриса. Сирша Ронан тоже хороша, но претензии к ней те же, что и к МакДорманд – роль в «Леди Бёрд» не вытащила актрису из привычного ей образа. Мерил Стрип в номинации потому, что она Мерил Стрип (хотя стоит признать – она лучшее, что есть в скучном «Секретном досье»). Лучший актер второго плана Номинанты: Уиллем Дефо («Проект «Флорида»), Ричард Дженкинс («Форма воды»), Кристофер Пламмер («Все деньги мира»), Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») Кто победит: Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Сэм Рокуэлл в «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Фото: imdb.com

Кто заслужил победу: Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Уиллем Дефо в «Проекте «Флорида». Фото: imdb.com

Чудесный характерный актер Сэм Рокуэлл, уже третье десятилетие создающий на экране один запоминающийся образ за другим получит в этом году свой первый «Оскар»! Лучшего развития событий придумать просто нельзя – тем более, что его роль в «Трех билбордах» и правда великолепная. Все конкуренты Рокуэлла сразу как-то меркнут на его фоне, хотя его коллега по фильму Вуди Харрельсон тоже создал запоминающийся образ, Ричард Дженкинс был крайне симпатичен и трогателен в «Форме воды», а Уиллем Дефо и вовсе долгое время считался главным претендентом на награду. Номинация Кристофера Пламмера выглядит не столько полноценным выдвижением актера на соискание премии, сколько показыванием неприличного жеста Кевину Спейси. Хотя в историю Пламмер вошел – в 88 лет он стал самым возрастным номинантом в актерской категории за всё время существования «Оскара». Лучшая актриса второго плана Номинанты: Мэри Дж. Блайдж («Ферма «Мадбаунд»), Эллисон Дженни («Тоня против всех»), Лори Меткаф («Леди Бёрд»), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»), Октавия Спенсер («Форма воды») Кто победит: Эллисон Дженни («Тоня против всех»)

Эллисон Дженни в «Тоне против всех». Фото: imdb.com

Кто заслужил победу: Эллисон Дженни («Тоня против всех»)

Лесли Мэнвилл в «Призрачной нити». Фото: imdb.com

С Эллисон Дженни та же ситуация, что и с Сэмом Рокуэллом – яркая телевизионная актриса создала такой мощный образ, что конкуренткам тягаться с ним практически невозможно. Роль дерзкой, наглой и деспотичной матери фигуристки Тони Хардинг, которая показывает любовь к дочери весьма специфическим образом, определенно заслужила «Оскар». Из конкуренток Дженни сильную игру показали Лори Метклаф и Лесли Мэнвилл (ее победа была бы забавной – Мэнвилл бывшая жена Гари Олдмана), хотя их образы получились и не такими сочными. Октавия Спенсер хорошая актриса, но сколько можно номинировать ее за одну и ту же роль! Спенсер уже получила «Оскар» за зеркально схожий с «Формой воды» образ в «Прислуге», но в фильме Гильермо дель Торо она хотя бы запомнилась, чего не скажешь о дебютирующей в кино певице Мэри Дж. Блайдж, роль которой в «Ферме «Мадбаунд» можно вспомнить лишь пересмотрев картину во второй раз. Лучший оригинальный сценарий Номинанты: «Леди Бёрд», «Любовь – болезнь», «Прочь», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Форма воды» Кто победит: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Фото: imdb.com

Кто может победить: «Прочь» Кто заслужил победу: «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Прочь». Фото: imdb.com

Наградить Мартина МакДона в этой номинации нужно было еще за «Залечь на дно в Брюгге», но драматург заслужил статуэтку и за «Три билборда», тем более что он так несправедливо не попал в число претендентов на звание лучшего режиссера. Любое другое решение в этой номинации было бы чистым абсурдом – ни «Леди Бёрд», ни «Форма воды», ни «Любовь – болезнь» (эту милую картину нужно было номинировать в других категориях) даже близко не подобрались к «Трем билбордам» по смыслу, драматургии и уровню диалогов. Полнейшим же абсурдом будет решение Академии наградить в этой номинации «Прочь», что, к сожалению, не исключено. Непонятно каким образом эта попкорновая безделушка вообще дошла до «Оскара», а награждение картины Пила хотя бы в одной из четырех номинаций навсегда подорвет значимость наград Американской киноакадемии. Лучший адаптированный сценарий Номинанты: «Большая игра», «Горе-творец», «Зови меня своим именем», «Логан», «Ферма «Мадбаунд» Кто победит: «Зови меня своим именем»

«Зови меня своим именем». Фото: imdb.com

Кто заслужил победу: «Ферма «Мадбаунд»

«Ферма «Мадбаунд». Фото: imdb.com

Карьерную награду на предстоящем «Оскаре» получат не только Гильермо дель Торо, Гари Олдман и Сэм Рокуэлл, но и 89-летний режиссер Джеймс Айвори, адаптировавший для большого экрана роман Андре Асимана «Зови меня своим именем». Таким образом, британский классик станет самым старым победителем «Оскара» за все его существование. Рекорд рекордом, но награждать Айвори нужно было вовремя, за уже великие «На исходе дня», «Комнату с видом» и другие его известные картины. «Зови меня своим именем» чудесное кино, но в его сценарии нет ничего выдающегося. Самую впечатляющую работу среди номинантов проделала режиссер Ди Рис, сумевшая превратить увесистый роман Хиллари Джордан в мощный и увлекательный фильм «Ферма «Мадбаунд». Лучше Айвори выступил и признанный мастер разговорного кино Аарон Соркин в скрипте «Большой игры», сценаристы «Горе-творца» превратили историю создания худшего фильма в истории в духоподъемную комедию о настоящей дружбе, а номинация «Логана» и вовсе ознаменовала новую эру для экранизаций комиксов. Лучший анимационный фильм Номинанты: «Босс-молокосос», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Добытчица», «Тайна Коко», «Фердинанд» Кто победит: «Тайна Коко»

«Тайна Коко». Фото: imdb.com

Кто заслужил победу: «Ван Гог. С любовью, Винсент»

«Ван Гог. С любовью, Винсент». Фото: imdb.com

2017 год был слабейшим на анимацию. С самого основания номинации за лучший полнометражный анимационный фильм не было такого, чтобы Академии было откровенно некого номинировать. В любой другой год в заветную пятерку никогда бы не пролезли «Босс-молокосос» и «Фердинанд»! Еще до выхода «Тайны Коко» было ясно, что этот мультфильм – единственный проект крупных студий за целый год – обречен получить «Оскар». Так оно и будет, хотя не только в этой номинации, но из всех представленных в этом году фильмов больше всего награду заслужил кропотливо создававшийся много лет «Ван Гог. С любовью, Винсент». Полностью нарисованный от руки полнометражный фильм, где каждый кадр имитирует стиль Ван Гога, поражает и завораживает. Но, увы, его мало кто видел, так что мимо награды этот маленький шедевр пролетит. Как и новая работа ирландской студии Cartoon Saloon «Добытчица», продолжающая замечательную традицию «Тайны Келса» и выдающегося мультфильма «Песня моря». Лучший фильм на иностранном языке Номинанты: «Квадрат» (Швеция), «Нелюбовь» (Россия), «О теле и душе» (Венгрия), «Оскорбление» (Ливан), «Фантастическая женщина» (Чили) Кто победит: «Фантастическая женщина» (Чили)

«Фантастическая женщина». Фото: imdb.com

Кто может победить: «Квадрат» (Швеция) Кто заслужил победу: «Нелюбовь» (Россия)

«Нелюбовь». Фото: kinopoisk.ru