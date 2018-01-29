Оскар-2018: какие фильмы посмотреть перед церемонией

23 января Американская киноакадемия объявила своих номинантов. С ее выбором можно соглашаться или нет, но в этом году на «Оскар» претендует множество любопытных картин достойных вашего внимания. Мы подобрали для вас те картины, которые помогут составить впечатление о наградном сезоне и определить собственных фаворитов, за которых вы будете болеть на предстоящей церемонии. Мы не включили в подборку картины, которые уже вышли в прокат. Читайте о лидере по количеству номинаций «Форма воды», фаворите в технических категориях «Дюнкерке» и о «Темных временах», за которые Гари Олдман получит «Оскар» как лучший актер года. «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Мощная социальная драма весь сезон была главным претендентом на звание лучшего фильма года, но после объявления номинантов шансы фильма на главный «Оскар» несколько сократились. Автор картины Мартин МакДона не был номинирован как лучший режиссер, а за всю историю премии без этого выигрывало всего четыре фильма (последним была «Операция «Арго» Бена Аффлека в 2013-ом). Но даже без главной награды «Три биллборда» останутся выдающимся фильмом о трамповской Америке, в которой живут суровые и не особо эмоциональные, но добрые и сильные люди, готовые до конца отстаивать свою правоту. История о женщине, которая выкупает пустующие биллборды и размещает на них призыв к местной полиции, отказывающейся искать убийцу ее дочери, умна и пронзительна, трио Фрэнсис МакДорманд-Сэм Рокуэлл-Вуди Харрельсон великолепно, а диалоги от автора «Залечь на дно в Брюгге» невозможно выбросить из головы. Какие награды может получить: Сэм Рокуэлл с практически стопроцентной вероятностью унесет домой «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, шансы Фрэнсис МакДорманд на статуэтку за лучшую женскую роль чуть ниже, но тоже высоки. МакДона, скорее всего, заберет приз за лучший оригинальный сценарий, да и списывать картину с претендентов на лучший фильм пока рано. В технических номинациях шансов у фильма нет. «Призрачная нить»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Пол Томас Андерсон уже много лет снимает эпические по своему размаху полотна, которые тут же становятся живой классикой, но Академия режиссера не особо жалует. В этом году, по всей видимости, перед Андерсоном решили извиниться и номинировали его новый фильм сразу на шесть «Оскаров». Эта картина ценна еще и тем, что в нем свою последнюю роль сыграл легендарный Дэниэл Дей-Льюис – после завершения съемок самый титулованный актер в истории объявил, что уходит из кино. В «Призрачной нити» Дэй-Льюис играет великого кутюрье Рейнольдса Вудкока, у которого в 50-ые годы прошлого века одевалась вся британская знать. Однажды его новой моделью становится молодая своенравная девушка Алма, чувства к которой пустили под откос полную самоконтроля жизнь гения… Предыдущая совместная работа Андерсона и Дэй-Льюиса вылилась в фильм «Нефть», который на данный момент считается лучшей картиной XXI века, так что пропустить «Призрачную нить» никак нельзя – фильм выходит в прокат 22 февраля. Какие награды может получить: никаких, но это не мешает фильму быть потенциальным шедевром. Самые высокие шансы у картины выиграть награду за лучшие костюмы, но даже в этой номинации конкуренция большая. Четвертый «Оскар» для Дэй-Льюиса Академия оставит в пользу первого для Гари Олдмана, а Андерсон проиграет режиссерскую награду Гильермо дель Торо. «Леди Бёрд»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

«Манчестер у моря» этого года – маленькое скромное кино, самое место которому на фестивале в Санденсе, но которое благодаря чуду получило признание во всем мире. Снятый актрисой Гретой Гервиг фильм о старшекласснице, которая ищет свое место в жизни, бунтует, общается с разными людьми – в общем, ведет себя как типичный подросток. «Леди Бёрд» подкупает своей искренностью, «ламповостью» и симпатичными персонажами, хотя назвать этот фильм лучшим в году никак нельзя. Карму «Леди Бёрд» подпортил скандал после «Золотого глобуса», когда движение феминисток устроило протест против того, что Гервиг не была номинирована за лучшую режиссуру. «Оскар» ситуацию исправил, но неприятный осадок остался. Какие награды может получить: самые высокие шансы на статуэтку у Сиршы Ронан, но молодой актрисе будет сложно тягаться с Фрэнсис МакДорманд за лучшую женскую роль. Лори Метклаф весь сезон была фаворитом на получение «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана, но, по итогу, ей придется уступить его другой актрисе. «Прочь»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

«Прочь» вышел на экраны еще в начале прошлого года, но только к концу 2017-го он «разгорелся» и заставил говорить о себе всех. Дебютный фильм комика Джордана Пила о чернокожем парне, который приезжает знакомиться с семьей своей белой девушки, сочетает в себе множество жанров, но, по сути, является острой сатирой на тему расизма. На самом деле, фильму не повезло со временем выхода – это в прошлом году главным лейтмотивом «Оскара» было притеснение темнокожих, а сейчас правит балом тема феминизма и картины о сильных женщинах. Но, несмотря на награды, «Прочь» уж точно обеспечило себе звание культурного феномена, который будет интересен не только критикам и поклонникам фестивального кино, но и тем зрителям, которые предпочитают смотреть фильмы под шелест пакетов с чипсами и хруст попкорна. Какие награды может получить: «Прочь» демонстрирует такие чудеса по сезону, что не стоит удивляться возможности картины получить приз за лучший фильм. Также «Прочь» единственная лента, способная отобрать награду у «Трех биллбордов» за лучший оригинальный сценарий. «Секретное досье»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Поспешишь – людей насмешишь, говорится в известной поговорке. Стивен Спилберг никого не насмешил, но спешка уж точно не пошла ему на пользу. Великий режиссер решил сделать свой ответ картине «В центре внимания» в середине прошлого года, и так торопился попасть в наградный сезон, что выпустил картину недоделанной и сырой. При этом у Спилберга хватило таланта даже в сжатые сроки снять не скучный фильм о журналистах газеты Washington Post и их смелом решении опубликовать в 1971 году секретные документы о Вьетнамской войне, но во время просмотра не покидает чувство, что все это можно было сделать куда качественнее и увлекательнее. По крайней мере, режиссер исполнил давнюю мечту всех киноманов – свел в одном фильме Мерил Стрип и Тома Хэнкса, а такой дуэт надо видеть. Какие награды может получить: фильм номинирован всего в двух категориях, но шансов на награды у него нет. «Тоня против всех»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

После объявления номинантов на «Оскар», пользователи интернета больше всего возмущались из-за трех вещей: первая из них – лишение Мартина МакДона режиссерской номинации, ко второй мы еще доберемся, а третья – отсутствие «Тони против всех» в числе претендентов на лучший фильм. Шансов на статуэтку у него не было, но место среди лучших в году картина о фигуристке из американской глубинки точно заслужила. Марго Робби сыграла в ней роль Тони Хардинг – печально известной фигуристки, которую признали виновной в нападении на конкурентку перед Олимпиадой. Фильм выделяется необычной манерой раскрытия сюжета, интересным монтажом и отличными актерскими перевоплощениями, одно из которых точно будет отмечено статуэткой «Оскара». Какие награды может получить: сыгравшая мать Тони Эллисон Дженни унесет с церемонии приз за лучшую женскую роль второго плана. У фильма есть большие шансы на статуэтку за лучший монтаж, а вот у играющей главную роль Марго Робби, к сожалению, слишком сильные конкурентки. «Ферма «Мадбаунд»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

На первый взгляд, очередная пропаганда толерантности, но на самом деле увесистое историческое полотно, которое вместе с «Прочь» должно было выйти годом ранее. Эпическая история о двух разных этнических семьях, которые вынуждены существовать на одной территории в середине 40-ых годов прошлого века. Одни переезжают на ферму в штате Миссисипи в поисках лучшей жизни, а вторые становятся их помощниками, но разный цвет кожи и положение в обществе не дают им спокойно ужиться. Бессмысленность вражды понимают только двое молодых мужчин из каждой семьи, которые только что вернулись с войны, где сражались на одной стороне… «Ферма «Мадбаунд» не самый заметный, но зато точно самый атмосферный фильм года. Грязь, в которой утопает ферма, практически осязаема, усталость и эмоциональная истощенность персонажей чувствуешь на себе, а их страху невозможно сопротивляться. Этот фильм предназначен для тех, кто полагает, что на тему расизма снимают только пропаганду – перед вами настоящее кино о действительно важном. Какие награды может получить: очевидным фаворитом не в одной номинации «Мадбаунд» не является, но имеет неплохие шансы получить призы за лучшую операторскую работу и лучшую песню. Слабая конкуренция не исключает возможности фильма заработать статуэтку за лучший адаптированный сценарий. «Проект «Флорида»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Маленькое, но любопытное кино, которое представлено на «Оскаре» гораздо скромнее, чем должно было. Социальная трагикомедия, в центре которой 6-летняя девочка, которая со своей непутевой матерью живет в мотеле длительного пребывания. Другие обитатели этого места борются с наркоманией, психическими заболеваниями и жизненными неудачами, но жизнерадостный ребенок умудряется завести среди этих странных людей друзей и каждый день находить для себя новые приключения… Фильм представлен на «Оскаре» всего в одной номинации, но это не значит, что его можно пропустить – эта картина совмещает в себе социальность «Трех биллбордов», сказочность «Формы воды» и искренность «Леди Бёрд». Посмотреть такое хоть разок точно стоит. Какие награды может получить: из всего фильма номинирован только Уильям Дефо за лучшую мужскую роль второго плана. Шансов победить у Сэма Рокуэлла немного, но если кто-то и сможет это сделать, то только Дефо. «Горе-творец»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Главный лузер среди номинантов. Уже неделю не стихают возмущения по поводу отсутствия Джеймса Франко в категории «лучшая мужская роль», из которой актера практически выкинули после серии обвинений его в сексуальных домогательствах. Поклонники актера еще долго будут горевать по этому поводу, но на «Оскаре» «Горе-творец» все равно представлен. Веселая биографическая история о создании самого плохого фильма в истории «Комната» очаровала не только почитателей этой странной картины, но даже тех, кто о Томи Вайсо в жизни не слышал. Франко в качестве режиссера смог превратить потенциально высмеивающую Вайсо историю в трогательное кино о человеке, который очень любит фильмы и всем сердцем хочет сделать свой собственный, даже несмотря на полное отсутствие у себя хоть какого-нибудь таланта. Самое неприятное в отсутствии Франко среди номинантов то, что мы так и не увидим настоящего Томи Вайсо на «Оскаре», а жаль – такого шанса больше не представиться. Какие награды может получить: картина номинирована за лучший адаптированный сценарий. В этом году это самая слабая категория, так что победителем в ней может стать любой. «Любовь – болезнь»

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com