Ко дню рождения сказочника: лучшие фильмы Гильермо дель Торо

Ни про одного режиссера не говорят в этом году так много как про Гильермо дель Торо. Повод для этого весомый – именно он снял фильм, который уже называют «Ла-Ла Лендом-2017». Премьера взрослой сказки «Форма воды» состоялась на Венецианском фестивале и моментально влюбила в себя всех зрителей. История любви водоплавающего монстра и немой уборщицы получила «Золотого льва» и, на сегодняшний день, является главным претендентом на «Оскар».

Фото: Vanity Fair

В минском прокате «Форма воды» появится только в январе. Эти три месяца ожиданий можно скоротать за просмотром других фильмов дель Торо, которыми режиссер отстоял свое право называться главным сказочником современного кино. Монстры и странные существа из его картин завораживают и отталкивают одновременно, но сами фильмы постановщика безоговорочно заслуживают самого пристального внимания. Предлагаем вам несколько картин режиссера, в которых реальный и выдуманный миры существуют в неразрывной связи. «Кино как религия. Такая же глубоко личная штука. И я считаю, что, когда кто-то оскорбляет твои любимые фильмы, это примерно то же самое, что и когда кто-то оскорбляет твои религиозные чувства. Нужно посоветовать правительству ввести закон о защите чувств киноманов». «Хребет дьявола» (2001)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Первый международный проект режиссера и его самый жестокий и безжалостный фильм, в котором дель Торо впервые смешал мистический мир с суровой действительностью. Действие картины происходит во время испанской гражданской войны в небольшом сиротском приюте. Туда после смерти отца, мятежника, убитого в сражении против режима Франко, попадает двенадцатилетний Карлос. Обитатели приюта держатся из последних сил, часто умирают от голода, а присматривает за ними призрак убитого ребенка, который однажды рассказывает Карлосу свою историю. «Хребет дьявола» пугает и вызывает желание отвернуться от экрана, но сделать это практически невозможно, так как его мир невообразимо притягивающий. «Хеллбой: Герой из пекла» (2004)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Дель Торо принято считать интеллектуальным и артхаусным режиссером, но сам он никогда не скрывал своей огромной любви к комиксам. В 2002 году режиссера уговорили снять «Блейд 2», фильм хорошо прошел в прокате и дель Торо убедил ту же студию доверить ему съемку проекта мечты – экранизацию комикса о краснокожем демоне из Ада Хеллбое. Постановщик смешал в одном фильме фашистские эксперименты, Семь Богов Хаоса, зубастых демонов и Григория Распутина, который и стал главным противником героя. У любого другого режиссера эта смесь превратилась бы в полную дичь, но у дель Торо вышла совершенно очаровательная комикс-сказка с великолепным главным героем, который не хочет служить злу, зато с удовольствием курит импортные сигары, трогательно влюблен в земную девушку и обожает котят. Через три года режиссер снял продолжение, которой ничуть не уступает первой части, а вот завершить трилогию ему не позволили. Сейчас идет работа над перезапуском франшизы, но это уже совсем другая история. «Мне всегда нравилась идея присутствия призраков в нашей жизни. Я верю в то, что привидение – это, по сути, отражение какой-то одной эмоции, как бы застывшей во времени, поэтому привидение живет в этакой петле, двигаясь будто по кругу». «Лабиринт Фавна» (2006)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Самый известный фильм режиссера, с которым он ассоциируется у массового зрителя. «Родная сестра» (по словам самого дель Торо) «Хребта дьявола», где фантастический мир встречается с все той же военной действительностью гражданского противостояния в Испании. Маленькая девочка находит недалеко от дома необычный лабиринт, внутри которого живет Фавн, но, вопреки мифологии, существо не похищает ребенка, а поручает ей выполнить три задания. «Лабиринт Фавна» невероятно красив, но это действительно страшное кино, существа из которого могут испугать не только детей, но и впечатлительных взрослых. Но, проведя зрителей через весь паноптикум монстров, дель Торо делает однозначный неутешительный вывод – даже самые уродливые существа из других миров не так страшны как люди. «Тихоокеанский рубеж» (2013)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Самый «мейнстримный» фильм дель Торо, в котором многие его поклонники не смогли разглядеть полюбившегося им стиля режиссера. Изначально постановщик и вовсе не хотел снимать эту картину – он мечтал экранизировать повесть Лавкрафта «Хребты безумия», но студия не поверила в проект и не дала дель Торо на него денег. Тогда он взялся за «Тихоокеанский рубеж», где героями стали практически идентичные Лавкрафту гигантские морские существа, вышедшие из самых глубин. Для борьбы с ними люди создали огромным роботов, управляемых специально обученными пилотами. Картину обвиняли в том, что человеческие персонажи в ней вышли картонными, одномерными и в эмоциональном плане неотличимые от пилотируемых ими роботов, но именно в этом и проявляется вся сущность режиссера! Морские чудовища в фильме обладают характерами, имеют личности и прописаны с невероятным трепетом и любовью. «Мне всегда нравились монстры. Потому что я находил их более интересными, чем положительные персонажи». «Багровый пик» (2015)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com