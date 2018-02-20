Сирша Ронан: 23 года и 3 номинации на «Оскар»

Фрэнсис МакДорманд уверенно идет к своему второму «Оскару» за драму «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Если кто-то и сможет ей помешать получить награду, то только молодая ирландская актриса Сирша Ронан. В Голливуде 23-летняя Сирша личность практически уникальная. Для столь юного возраста она достигла действительно многого – она практически не снималась у знаменитых режиссеров, не сотрудничала с крупными студиями, не появлялась в подростковых франшизах, но благодаря своему бесспорному таланту уже имеет толпы поклонников, три номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», который ей принесла трагикомедия о взрослении «Леди Бёрд».

Фото: THR

В фильме Греты Гервиг Ронан играет честную роль девочки-подростка, которая ищет свой путь в жизни. Картина наполнена светлым юмором, но говорит и о сложных вещах, и Сирша замечательно передает своей игрой все нюансы сценария. Для любой другой молодой актрисы эта роль вполне могла бы стать вершиной актерского мастерства, но за тринадцать лет карьеры у Ронан накопилось немало интересных и сложных героинь. «Письменное слово может быть мощным и красивым, но фильмы переносят нас в другие места таким образом, который не под силу даже тем словам, которые вызывают самые яркие воспоминания».

Фото: Entertainment Weekly

Пусть каждый сам выбирает, за кого ему болеть на предстоящем «Оскаре»: за Сиршу, за Фрэнсис или еще за кого-нибудь, но запомнить имя молодого дарования, которое еще обязательно удивит нас в будущем, и ознакомиться с ее лучшими ролями должен каждый. Брайони Таллис – «Искупление» (2007)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Лучший фильм достаточно посредственного режиссера Джо Райта и одна из лучших мелодрам прошлого десятилетия. Экранизация одноименного романа Иэна Макьюэна, в которой совсем маленькая Сирша сыграла девочку Брайони с невероятной фантазией и писательским даром, которая узнает, что между ее старшей сестрой Сесилией и сыном прислуги Робби возникает роман. Но, когда ее кузина становится жертвой насильника, Брайони указывает на Робби, так как ее воображение нарисовало картину преступления. Молодого человека отправляют в тюрьму, а Сесилия отказывается верить младшей сестре, что приводит к страшной вражде между ними… В «Искуплении» отлично передан антураж 30-ых годов, напряжение готовящейся к войне Британии и моральные нормы того времени. Кира Найтли и Джеймс МакЭвой составили прекрасную пару, но тринадцатилетняя Ронан не только не потерялась на их фоне, но и заработала своей яркой игрой первую номинацию на «Оскар». «Обучение – это самое важное, независимо от того, как вы это делаете, или где вы это делаете, или с кем вы это делаете». Лина Мэйфлит – «Город Эмбер: Побег» (2008)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Несправедливо провалившаяся в прокате экранизация первого романа неплохой постапокалиптической серии Джин Дюпро. Фильм рассказывает об удивительном подземном городе, в котором поселились люди в преддверии страшного планетарного катаклизма. С того времени прошли столетия, много поколений сменило друг друга, но люди все еще не торопятся подниматься на поверхность, даже не смотря на то, что их подземное убежище приходит в негодность. Искать способ покинуть Эмбер берется только молодой сантехник Дун, которому помогают его юная подопечная Лина со своей маленькой сестренкой… В плане продуманности мира будущего «Город Эмбер» дает сто очков вперед более поздним картинам из серии «подростки против системы». Он гораздо умнее, глубже и увлекательнее не только «Дивергента» и «Бегущего в лабиринте», но и «Голодных игр». Увы, в 2008 году публика, к сожалению, оказалась не готова к подобным картинам, а жаль – «Город Эмбер» сделан с большим вкусом и мастерством. Сюзи Сэлмон – «Милые кости» (2009)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Экранизация еще одного бестселлера, который гораздо убедительнее смотрится на бумаге, чем в киноформате. Поставил фильм сам Питер Джексон, но исследовать мир Средиземья у него получается куда лучше, чем внутренний мир четырнадцатилетней девочки. Сирша играет в картине главную роль – юную жертву маньяка, которая после смерти наблюдает за своей семьей, друзьями и убившим ее соседом с небес. «Милые кости» получились невероятно красивыми визуально, но у Джексона не получилось достойно адаптировать роман, из-за чего некоторые персонажи фильма ведут себя неадекватно, а блуждания юной Сюзи по небесам кажутся странными и бессмысленными. Зато к игре Сирши Ронан и Стенли Туччи в роли маньяка Харви претензий предъявить не получается – оба чудо как хороши. «Мне нравится жить в деревне, и, когда я дома, мои будни ничем не отличаются от жизни моих друзей». Дейзи – «Как я теперь люблю» (2013)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Еще один фильм о мире будущего, кардинально отличающийся от «Города Эмбера». В нем действие происходит накануне Третьей мировой войны, но главная героиня Дейзи от этого далека. Она приезжает из Америки в Англию погостить у своей тети и кузенов в провинции. Жизнь на природе легка и размеренна, подростки целыми днями купаются, загорают, Дейзи влюбляется в своего старшего кузена Эдмонда, но идиллию нарушает британская армия. Детей разделяют: мальчиков забирают на войну, а Дейзи с ее маленькой кузиной отправляют на общественные работы в охраняемую зону, из которой девочки решают убежать… В «Как я теперь люблю» (в оригинале последнее слово «живу», но локализаторы, зачем-то, изменили его) хорошо практически все: здесь есть тягучая атмосфера, напряжение, страх, впечатляющие сцены, игра актеров (особенно Сирши и Тома Холланда), но в нем нет главного – смысла. Окончание фильма вызывает недоумение и оставляет много вопросов, но на это приходится закрывать глаза. Эйлиш Лэйси – «Бруклин» (2015)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com