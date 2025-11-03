Насколько востребованы выпускники журфака БГУ – Алексей Беляев в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.

Алексей Беляев: За нашими выпускниками идет даже охота.

Александр Осенко: Профессия журналист, на ваш взгляд, сейчас престижная?

Александр Осенко: А мы любим остренькое.

Алексей Беляев: Ну, это вы как-то уже чересчур.

Алексей Беляев:

Хлесткое слово иногда используется нашими собратьями-журналистами.

Александр Осенко:

Своему оппоненту тоже надо отвечать его методами.

Александр Осенко:

Думали, что будете деканом факультета журналистики?

Алексей Беляев:

Это мне ни в каких снах не снилось.

Александр Осенко:

Так нормально или хорошо?

Алексей Беляев:

Нормально, самое то.

Александр Осенко:

Да, нет, не знаю?

Александр Осенко:

Вы не думайте, что просто так отделаетесь от нас.

Алексей Беляев:

Вы хотите заставить меня все это доесть?