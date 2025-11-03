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Насколько востребованы выпускники журфака БГУ – Алексей Беляев в «Рецепте настоящего белоруса»

03 ноября 2025 18:22
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.

Насколько востребованы выпускники журфака БГУ – Алексей Беляев в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:
Все настоящие белорусы любят мясо.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Отлично.

Насколько востребованы выпускники журфака БГУ – Алексей Беляев в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Профессия журналист, на ваш взгляд, сейчас престижная?

Алексей Беляев:
За нашими выпускниками идет даже охота.

Насколько востребованы выпускники журфака БГУ – Алексей Беляев в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Алексей Беляев:
Ну, это вы как-то уже чересчур.

Александр Осенко:
А мы любим остренькое.

Алексей Беляев:
Что, все-таки перчик попался?

Александр Осенко:
Попался.

Алексей Беляев:
Налейте Александру Александровичу водички.

Насколько востребованы выпускники журфака БГУ – Алексей Беляев в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Алексей Беляев:
Хлесткое слово иногда используется нашими собратьями-журналистами.

Александр Осенко:
Своему оппоненту тоже надо отвечать его методами.

Александр Осенко:
Думали, что будете деканом факультета журналистики?

Алексей Беляев:
Это мне ни в каких снах не снилось.

Александр Осенко:
Так нормально или хорошо?

Алексей Беляев:
Нормально, самое то.

Александр Осенко:
Да, нет, не знаю?

Александр Осенко:
Вы не думайте, что просто так отделаетесь от нас.

Алексей Беляев:
Вы хотите заставить меня все это доесть?

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 9 ноября, в 10:15 на РТР-Беларусь.

# Интервью # БГУ # Алексей Беляев # Александр Осенко

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