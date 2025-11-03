Насколько востребованы выпускники журфака БГУ – Алексей Беляев в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.
Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:
Все настоящие белорусы любят мясо.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Отлично.
Александр Осенко:
Профессия журналист, на ваш взгляд, сейчас престижная?
Алексей Беляев:
За нашими выпускниками идет даже охота.
Алексей Беляев:
Ну, это вы как-то уже чересчур.
Александр Осенко:
А мы любим остренькое.
Алексей Беляев:
Что, все-таки перчик попался?
Александр Осенко:
Попался.
Алексей Беляев:
Налейте Александру Александровичу водички.
Алексей Беляев:
Хлесткое слово иногда используется нашими собратьями-журналистами.
Александр Осенко:
Своему оппоненту тоже надо отвечать его методами.
Александр Осенко:
Думали, что будете деканом факультета журналистики?
Алексей Беляев:
Это мне ни в каких снах не снилось.
Александр Осенко:
Так нормально или хорошо?
Алексей Беляев:
Нормально, самое то.
Александр Осенко:
Да, нет, не знаю?
Александр Осенко:
Вы не думайте, что просто так отделаетесь от нас.
Алексей Беляев:
Вы хотите заставить меня все это доесть?
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 9 ноября, в 10:15 на РТР-Беларусь.