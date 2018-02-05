Дэниел Дэй-Льюис: главные фильмы лучшего актёра всех времен

Мы знаем множество великих актеров прошлого, которых сейчас, спустя много лет после их смерти, причислили к гениям и преклоняются перед их талантом. Но нам посчастливилось жить в одно время минимум с одним блистательным актером, который, пожалуй, может законно претендовать на звание первого среди лучших.

Фото: THR

Это огромная несправедливость, но имя Дэниела Дэй-Льюиса знакомо далеко не каждому зрителю. За сорок лет карьеры он снялся всего в двух десятках картин, причем самая массовая из них – историческое полотно Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» (хороший фильм, но большинство посмотрело его только из-за Леонардо Ди Каприо). Дэй-Льюис редкий гость на светских мероприятиях, премиях, фестивалях, он нечасто дает интервью и старается держаться вдалеке от голливудской суеты. «Актеры не должны давать интервью. Стоит вам узнать, какого цвета у актера носки, вы непременно вспомните об этом в следующий раз, когда увидите его на экране».

Дэниел с сыном Габриелем. Фото: Just Jared

Причина же того, почему актер так мало снимается, проста – каждой своей роли Дэй-Льюис отдается без остатка. Ревностный приверженец системы Станиславского, Дэниель весь съемочный период буквально живет в шкуре своего персонажа. Его актерский метод способен вывести из себя близких людей и коллег по цеху, но зато итоговый результат всегда оправдывает затраченные усилия. Увидев Дэй-Льюиса на экране один раз, вы навсегда станете его поклонником, ибо той мощи и энергии, которые актер источает в каждом кадре, невозможно противостоять. Не получилось этого и у суровой Американской киноакадемии – Дэниел единственный в истории актер, получивший три «Оскара» за лучшую мужскую роль.

Фото: THR

«Думаю, многие уверены, что я совершенно не в себе. И, по-моему, это неплохая дымовая завеса, за которой можно прожить нормальную жизнь». Но сам Дэй-Льюис неоднократно признавался, что каждая роль отнимает у него слишком много сил. Во время съемок он настолько уходит в персонажа, что теряет себя, свою личность, забывает о семье. За свою карьеру актер несколько раз порывался навсегда уйти из кино, но каждый раз возвращался, то по просьбе Мартина Скорсезе, то после уговоров Стивена Спилберга, то ради режиссерского проекта своей супруги Ребекки Миллер. В 2016 году Пол Томас Андерсон убедил Дэй-Льюиса сыграть в его новой картине «Призрачная нить». Сразу после завершения съемок актер сделал официальное заявление о завершении карьеры, и, похоже, на этот раз все серьезно. За роль британского кутюрье Дэниел снова номинирован на «Оскар», получает восторженные отзывы критиков, тонны зрительской любви и прилежно посещает различные наградные церемонии, которые могут стать для него последними.

Пол Тома Андерсон и Дэниел Дэй-Льюис на премьере «Призрачной нити». Фото: movieTON

«Призрачная нить» выходит на большие экраны 15 февраля. Мы настоятельно рекомендуем увидеть этот фильм, в котором великий актер сыграл свою последнюю роль… Если, конечно, лет через пять какой-нибудь уважаемый режиссер снова не уговорит его вернуться в профессию. «У меня исключительно развитая способность к самообману, поэтому для меня не составляет особого труда поверить в то, что я – не я, а кто-то другой». Мы предлагаем вам самые яркие фильмы Дэниела Дэй-Льюиса, в которых вы можете познакомиться (или очередной раз вспомнить) с огромным талантом этого великого артиста. Томас – «Невыносимая легкость бытия» (1988)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Одна из первых главных ролей Дэй-Льюиса была сыграна в экранизации знаменитого романа Милана Кундеры. Самому Кундере фильм категорически не понравился, но это делает его только любопытнее. События развиваются в 60-ые годы и начинаются во время Пражской весны. Дэниель играет хирурга из Чехословакии, который вынужден уехать в Швейцарию, где его ждет целая череда любовных приключений. Картина получилась спорной, но посмотреть на первые шаги Дэй-Льюиса в профессии невероятно интересно. Как Дэй-Льюис готовился к роли: выучил чешский язык, но лишь для того, чтобы понять, как правильно звучит чешский акцент в английском языке. «Возможно, я такой серьезный, поскольку осознаю потенциальную абсурдность того, чем занимаюсь». Кристи Браун – «Моя левая нога» (1989)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Фильм и роль, которые сделали Дэй-Льюиса знаменитым. Печальная биографическая история о мальчике Кристи Брауне, который родился с церебральным параличом. К подростковому возрасту он окончательно потерял способность двигаться, но благодаря заботе матери приспособился писать и рисовать единственной работающей частью тела – левой ногой. Со временем все окружающие поняли, что в теле инвалида спрятан незаурядный ум и настоящий талант. Режиссер Джим Шеридан всегда хотел перенести на экран историю Брауна, но никак не мог найти подходящего актера на его роль. Встреча с Дэниелем Дэй-Льюисом не только дала рождение интереснейшему творческому тандему, но и принесла актеру его первый «Оскар». Как Дэй-Льюис готовился к роли: весь съемочный период актер не вставал с инвалидного кресла. Окружающим приходилось ухаживать за ним, кормить и помогать передвигаться. Неудобные позы стоили Дэниелю двух сломанных ребер. Соколиный глаз – «Последний из могикан» (1992)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Размашистая экранизация самого известного романа Джеймса Купера. Фильм в красках показывает англо-французскую войну за американские колонии, на фоне которой развивается удивительная любовная история дочери британского полковника Коры и белого охотника Соколиного глаза, воспитанного индийским племенем могикан. Картину можно упрекнуть в тяжеловесности – все же Майкл Манн не тот режиссер, который изъясняется просто и ясно, но эпоху он воссоздает прекрасно. Тем более, сейчас Купера практически никто не читает, а фильм может стать отличной альтернативой романа. Дэй-Льюис в картине, без преувеличения, великолепен. Как Дэй-Льюис готовился к роли: привел себя в небывалую физическую форму, несколько месяцев прожил в джунглях, где научился без современных изобретений обеспечивать себя всем необходимым для жизни. «Жизнь важнее фильмов. То, что я вижу в своих героях, я сначала стараюсь увидеть в жизни». Джерри Конлон – «Во имя отца» (1993)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Вторая совместная работа Дэй-Льюиса и Шеридана вылилась в замечательный фильм, который получил главный приз Берлинского фестиваля и был номинирован на 7 «Оскаров». Экранизация одного из многих печальных событий в истории Северной Ирландии, известного под названием «Гилфордская четверка и Магуайрская семерка». Главный герой Джерри Конлон приговорен к пожизненному заключению за покушение, которое он не совершал. Вместе с ним осуждены его отец, тетя, племянница и племянник. Адвокаты всеми силами пытаются добиться пересмотра дела, но власти не хотят искать правду… Очередной душераздирающий фильм, затрагивающий Ольстер и ИРА. Тема всегда актуальна, картина цепляет за живое, от игры Дэй-Льюиса наворачиваются слезы – что еще нужно для хорошего фильма? Как Дэй-Льюис готовился к роли: сбросил тринадцать кг и несколько дней просидел в ирландской тюрьме, где требовал к себе такого же обращения, как и к настоящим заключенным. Дэнни Флин – «Боксер» (1997)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Последняя совместная работа Шеридана и Дэй-Льюиса снова затрагивает тему ИРА. Актер играет мужчину, который четырнадцать лет провел в тюрьме. После освобождения он решает начать новую жизнь и организовывает боксерский клуб для подростков. На воле он встречает свою бывшую возлюбленную, которая теперь замужем за его лучшим другом, членом Ирландской республиканской армии… «Боксер» больше напоминает не цельный фильм, а высказывание на сложную и противоречивую тему, которое, тем не менее, не может не цеплять. Фильм отобрал у Дэниеля так много сил, что после завершение съемок он в первый раз объявил о своем уходе из кино. Как Дэй-Льюис готовился к роли: три года занимался боксом под руководством профессионального спортсмена Барри МакГигана. К концу тренировок актер был в такой форме, что мог на равных выходить на ринг против профессионалов. «Все, что ты как актер можешь предложить зрителю, исходит от тебя самого, и найти это можно, только вернувшись в реальный мир. Нужно общаться с людьми, читать, слушать музыку – так или иначе, питать себя для обнаружения нового». Уильям «Мясник Билл» Каттинг – «Банды Нью-Йорка» (2002)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Перед «Бандами Нью-Йорка» Дэниель Дэй-Льюис не появлялся на экранах пять лет, так что его возвращение в эпичном историческом полотне Мартина Скорсезе было грандиозным. Картина сама по себе представляет довольно увлекательный срез американской истории 19 века со всей присущей времени жестокостью, насилием и грязью, но в истории фильм останется из-за двух вещей: полнейшего фиаско на церемонии «Оскар» и грандиозной игры Дэй-Льюиса в роли предводителя «коренных». Актер в этой картине источает такую мощь, что буквально засасывает в себя все окружающее пространство. На его фоне не замечаешь ни сюжет, ни декорации, ни даже Леонардо Ди Каприо, у которого в фильме, вроде бы, главная роль. Настоящего гения должно быть видно издалека, и «Банды Нью-Йорка» тому подтверждение. Как Дэй-Льюис готовился к роли: освоил профессию мясника на одной из лондонских скотобоен. Дэниел Плэйнвью – «Нефть» (2008)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Нео-классика, эпический колосс, фильм, по которому в будущем будут изучать кинематограф начала XXI века. Вершина творчества режиссера Пола Томаса Андерсона и недосягаемый уровень актерской игры Дэниеля Дэй-Льюиса, принесший актеру второй «Оскар». Экранизация романа Эптона Синклера «И будет кровь» о бездушном нефтяном магнате Плэйнвью, человеке несгибаемых устоев и твердого характера, которого тяжелая работа лишила не только здоровья, но и души. Фильм идет почти три часа, но этого времени совершенно не замечаешь: симбиоз Андерсона и Лэй-Льюиса творит чудеса, так что их новая работа «Призрачная нить» автоматически попадает под определение must see. Как Дэй-Льюис готовился к роли: целый год актер настраивался эмоционально и приводил свое тело в состояние, свойственное человеку, всю жизнь проработавшего под землей. «Я тот же человек, что и 25 лет назад. У меня были свои проблемы, взлеты и падения, но никакие демоны, насколько я могу судить, меня не преследуют». Гвидо Контини – «Девять» (2009)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Одна из редких неудач в карьере Дэй-Льюиса, но, тем не менее, весьма любопытная. Основанный на классическом фильме Федерико Феллини «8 с половиной» мюзикл о творческом кризисе известного итальянского режиссера и его отношении с женщинами. Проблема картины в том, что она не выдержала количества занятых в ней звезд. Дэй-Льюис в главной роли прекрасен, но он никак не «монтируется» с играющей его жену Марион Котийяр, с Пенелопой Крус в роли его любовницы, с Джуди Денч, изображающей его верную помощницу и подругу. Николь Кидман и Кейт Хадсон в ролях музы Гвидо и американской журналистки соответственно и вовсе «живут» в другой плоскости, а певица Ферги просто «вываливается» из фильма. Как цельное повествование картина категорически не работает, но зато поют актеры хорошо, а увидеть танцующего Дэй-Льюиса вы больше нигде не сможете. Как Дэй-Льюис готовился к роли: для правдоподобного акцента выучил итальянский. Много месяцев занимался с педагогами по вокалу. Авраам Линкольн – «Линкольн» (2012)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com