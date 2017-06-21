Трехкратный обладатель «Оскара» Дэниэл Дэй-Льюис завершает актерскую карьеру
Новости Великобритании. Один из самых титулованных современных актеров Дэниэл Дэй-Льюис объявил о завершении карьеры актера. Причины, по которым британская звезда оставляет кино, не сообщаются.
«Дэниэл Дэй-Льюис больше не будет работать актером, — говорит пресс-секретарь актера Лесли Дарт. — Он невероятно признателен всем, с кем ему довелось работать, и всем, кто следил за его творчеством. Это личное решение. Дальнейших комментариев по этому вопросу не последует ни от него, ни от его представителей».
1990/2008/2013 Фото: taringa.net
Напомним, что Дэниэл Дэй-Льюис единственный актер в истории, которому удалось заработать три премии «Оскар» за «лучшую мужскую роль». Для актера своего уровня Дэй-Льюис сыграл немного ролей, но каждому фильму он отдавался без остатка. Дэниэл известный приверженец системы Станиславского, а о его подготовках к съемкам ходят легенды. Для «Невыносимой легкости бытия» он выучил чешский язык, на съемках «Моей левой ноги» не вставал с инвалидного кресла, а готовясь к «Последнему из могикан» и вовсе жил отшельником в джунглях и добывал себе пищу охотой и рыболовством. Для роли в фильме «Боксер» актер научился боксировать на таком уровне, что смог одержать победу над профессионалом, а для «Банд Нью-Йорка» освоил профессию мясника.
Кадр из фильма «Банды Нью-Йорка». Фото: imdb.com
«Оскары» ему принесли фильмы «Моя левая нога» (1990), размашистый эпик Пола Томаса Андерсона «Нефть» (2008) и биографическая лента Стивена Спилберга «Линкольн» (2013).
Последней работой Дэй-Льюиса в кино стал фильм Пола Томаса Андерсона о мире моды 50-х годов прошлого века «Призрачная нить». Картина должна выйти в конце этого года. Актер собирается принимать участие во всех сопутствующих выходу фильма мероприятиях и наградном сезоне.
Кадр из фильма «Линкольн». Фото: imdb.com
Стоит отметить, что Дэй-Льюис и раньше несколько раз порывался уйти из кино. Он брал пятилетний перерыв после «Боксера» (1997) и вернулся только после долгих уговоров Мартина Скорсезе с фильмом «Банды Нью-Йорка». Последняя картина с участием актера вышла в 2012 году, и слухи об окончании карьеры пошли уже тогда, но оказались ложными.
Несмотря на свою бешенную популярность, Дэниэл Дэй-Льюис всегда вел скромный и тихий образ жизни. Актер не любит шумиху и старается держаться подальше от прессы. В перерывах между съемками актер охотно осваивает новые профессии – за перерыв между «Боксером» и «Бандами Нью-Йорка» актер успел стать профессиональным сапожником.