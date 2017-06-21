Трехкратный обладатель «Оскара» Дэниэл Дэй-Льюис завершает актерскую карьеру

«Дэниэл Дэй-Льюис больше не будет работать актером, — говорит пресс-секретарь актера Лесли Дарт. — Он невероятно признателен всем, с кем ему довелось работать, и всем, кто следил за его творчеством. Это личное решение. Дальнейших комментариев по этому вопросу не последует ни от него, ни от его представителей».

Новости Великобритании. Один из самых титулованных современных актеров Дэниэл Дэй-Льюис объявил о завершении карьеры актера. Причины, по которым британская звезда оставляет кино, не сообщаются.

Напомним, что Дэниэл Дэй-Льюис единственный актер в истории, которому удалось заработать три премии «Оскар» за «лучшую мужскую роль». Для актера своего уровня Дэй-Льюис сыграл немного ролей, но каждому фильму он отдавался без остатка. Дэниэл известный приверженец системы Станиславского, а о его подготовках к съемкам ходят легенды. Для «Невыносимой легкости бытия» он выучил чешский язык, на съемках «Моей левой ноги» не вставал с инвалидного кресла, а готовясь к «Последнему из могикан» и вовсе жил отшельником в джунглях и добывал себе пищу охотой и рыболовством. Для роли в фильме «Боксер» актер научился боксировать на таком уровне, что смог одержать победу над профессионалом, а для «Банд Нью-Йорка» освоил профессию мясника.

Последней работой Дэй-Льюиса в кино стал фильм Пола Томаса Андерсона о мире моды 50-х годов прошлого века «Призрачная нить». Картина должна выйти в конце этого года. Актер собирается принимать участие во всех сопутствующих выходу фильма мероприятиях и наградном сезоне.

Стоит отметить, что Дэй-Льюис и раньше несколько раз порывался уйти из кино. Он брал пятилетний перерыв после «Боксера» (1997) и вернулся только после долгих уговоров Мартина Скорсезе с фильмом «Банды Нью-Йорка». Последняя картина с участием актера вышла в 2012 году, и слухи об окончании карьеры пошли уже тогда, но оказались ложными.

Несмотря на свою бешенную популярность, Дэниэл Дэй-Льюис всегда вел скромный и тихий образ жизни. Актер не любит шумиху и старается держаться подальше от прессы. В перерывах между съемками актер охотно осваивает новые профессии – за перерыв между «Боксером» и «Бандами Нью-Йорка» актер успел стать профессиональным сапожником.