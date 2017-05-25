Андрей Звягинцев – главный претендент на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

До окончания 70-го Каннского кинофестиваля остались считанные дни, но свои прогнозы букмекеры сделали еще в самом его начале и менять их не собираются. Вся элита западного мира уверена, что фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» обеспечит России вторую в истории Золотую пальмовую ветвь – главный приз главного киносмотра мира. Мы же не будем делать преждевременных предсказаний, а просто проследим путь к успеху режиссера, который снял всего пять полнометражных фильмов, но уже обеспечил себе место в списке лучших постановщиков мира.

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Андрей Звягинцев родился в Новосибирске. Его родители развелись, и будущий режиссер жил с мамой, которая преподавала в школе литературу и русский язык. В детстве Звягинцев активно участвовал в деятельности театральной студии при Новосибирском ТЮЗе. Он неоднократно участвовал в спектаклях и даже играл главные роли. Творчество находило Андрея даже там, где ему, казалось бы, не место: службу в армии он отбыл в военном ансамбле, где был конферансье.

Фото: TheHR

После возвращения из армии Звягинцев перебрался в Москву и поступил в ГИТИС. Там он окончил актерский факультет, но жизнь с театром решил не связывать. Будущий режиссер пробовал себя в кино и сериалах, сыграл небольшие роли в фильмах «Ширли-мырли» и «Котенок», появился в нескольких эпизодах «Каменской». В это же время Звягинцев впервые попробовал себя в режиссуре – он снимал рекламные ролики, не имея при этом режиссерского образования. Именно тогда начинающего постановщика заметил продюсер Дмитрий Лесневский, тот человек, благодаря которому мир узнал о Звягинцеве.

Фото: Tatler

Режиссерским дебютом Андрея стало несколько короткометражек из цикла «Черная комната», а после них мир увидел «Возвращение». «Возвращение» (2003)

Кадр из к/ф «Возвращение». Фото: kinopark

Тяжелый, мрачный и визуально прекрасный дебют Звягинцева имеет простейший сюжет. Несколько дней из жизни двух братьев и их внезапно вернувшегося отца на фоне природы с трагической развязкой пришлись по душе зрителям всего мира. Длинные планы и эстетика Тарковского тронули и простых зрителей, и фестивальное жюри. «Возвращение» получило главный приз Венецианского кинофестиваля, заработало по всему миру 28 крупных наград и номинацию на «Золотой глобус». О таком дебюте можно только мечтать, и многие до сих пор считают этот фильм лучшим в фильмографии Звягинцева. «Изгнание» (2007)

Премьера фильма «Изгнание» в Каннах. Фото: Tatler

Второй фильм режиссера вышел спустя четыре года после триумфального дебюта. Философская притча о семейных отношениях тоже тепло была встречена критикой. Картина была признана лучшим российским фильмом года и принесла исполнителю главной роли Константину Лавроненко приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. «Елена» (2011)

Кадр из к/ф «Елена». Фото: kinopark

Третий фильм Звягинцева тоже не остался без внимания фестивалей. Классическая история отцов и детей в современной обработке окончательно закрепила за режиссером звание одного из лучших постановщиков России и принесла ему приз жюри Особого взгляда Каннского кинофестиваля. С «Елены» началось сотрудничество Звягинцева с Еленой Лядовой, актрисой, которую многие называют музой режиссера. «Левиафан» (2014)

Премьера фильма «Левиафан» в Каннах. Фото: TheHR

Самый громкий фильм Звягинцева, который разделил публику на ярых поклонников и тех, кто называет картину антироссийской. История борьбы маленького человека с системой была понята и западными зрителями, а это редкость для российского кинематографа. Можно относиться к «Левиафану» как угодно, но не признавать его уникальность нельзя. Фильм заработал приз за лучший сценарий в Каннах, «Золотой глобус», номинации на все престижные мировые награды и первую для Звягинцева номинацию на «Оскар». «Нелюбовь» (2017) Пятый фильм в карьере может стать для Андрея Звягинцева самым успешным. Режиссер продолжает развивать в своем творчестве семейную тему, а критика и жюри Каннского фестиваля от этого в восторге. Премьера «Нелюбви» на Лазурном побережье состоялась в самом начале смотра, но СМИ в один голос кричат о том, что лучшего победителя быть просто не может. И это при том, что в этом году в Каннах сильнейшая программа, а на главный приз претендуют Михаэль Ханаке, Мишель Хазанавичус и София Копола! Дэвид Секстон (Evening Standard):

«Нелюбовь» установила высочайшую планку для фестиваля».

Кадр из к/ф «Нелюбовь». Фото: kinopark

Hollywood Reporter:

«В своей опустошительной, тонко выстроенной новой драме «Нелюбовь» российский режиссер Андрей Звягинцев вновь демонстрирует свой поразительный дар конструирования совершенно идеального драматического микромира для иллюстрации патологий, проникших в самую суть российского общества. Интерес к картине самых серьезных прокатчиков по всему миру гарантирован – вне зависимости от того, что произойдет в Канне». Variety:

«Андрей Звягинцев как режиссер не может выступить с прямым, однозначным и незавуалированным обличением коррупции в своем обществе. Однако он может сделать «Левиафан», ставший индикатором духовной температуры погрязшего в пьянстве и вероломстве российского среднего класса. Он также может сделать «Нелюбовь» – фильм, зловещее и оглушающее видение которого обращено не на политическую систему России, а на кризис сопереживания, поразивший сами основы культуры общества».

Премьера фильма «Нелюбовь» в Каннах. Фото: GettyImages