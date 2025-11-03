В Витебске представили первую в Беларуси команду по футболу на электроколясках

Спорт для сильных духом людей. В Витебске представили первую и пока единственную в Беларуси команду по футболу на электроколясках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята не просто тренируются, но и участвуют в выездных международных турнирах. А сегодня, 3 ноября, впервые принимали гостей на своей площадке. Дружественные соревнования между белорусами и россиянами стали стартом для развития нового направления адаптивного спорта в нашей стране.

В этом довольно молодом виде спорта все как в настоящем большом футболе. Команда из четырех участников играет два тайма, забивает голы и демонстрирует такие же жаркие баталии. Отличие в том, что спортсмены на электроколясках. Причем, это люди с самыми тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Алексей Буланчиков, участник команды по футболу на электроколясках:

Заставляет больше думать, это же не просто футбол там ногами, тут надо еще понимать как ударить, с какого бока, края. В общем довольно интересно, я думаю, что будем развивать.

Всеволод Касьянов, участник команды по футболу на электроколясках (Россия):

Восемь турниров, наверное, сыграл. Самый классный гол в Самаре я забил с разворота Екатеринбургу.

Найти и сплотить влюбленных в эту игру людей в Витебске удалось председателю местного общества инвалидов Эдуарду Аветисяну. Правила по видеоиграм ребята изучали самостоятельно. Без опыта, но с огромным желанием и потенциалом на своих первых соревнованиях в России заняли третье место. Перспективную команду разглядели и поддержали на областном уровне. Сегодня у ребят есть зал для игр и тренер. Также выделены средства на закупку электроколясок.

Эдуард Аветисян, председатель Витебской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:

Техника дорогая, купить ее было нереально, без помощи государства это было нереально. Я, честно сказать, не ожидал, что это будет так быстро.

Денис Фатеев, начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома:

Большая честь, заслуга и низкий поклон этим людям нашей команды, которые несмотря на жизненные трудности личным примером показывают, что надо не сидеть на диване в случае каких-то проблем, а вставать, заниматься спортом, заниматься активным образом жизни и пропагандировать здоровый, красивый вид жизни.