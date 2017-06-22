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Эволюция: творческий путь Мерил Стрип

22 июня 2017 08:30
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На голливудском небосклоне есть одна звезда, которая уже на протяжении многих лет сияет ярче остальных. Да что там, это уже не звезда, а целая вселенная, и имя ей – Мерил Стрип.

Сильная женщина, яркая личность и талантливейшая актриса, для которой, кажется, нет ничего невозможного. Благодаря своей невиданной работоспособности, таланту и силе воли Мерил Стрип за несколько лет выбилась в звезды, а за четыре десятилетия сделала поистине великолепную карьеру. Ведущие режиссеры по сей день отдают ей главные роли в своих фильмах. Мерил обладательница трех премий «Оскар» и еще семнадцати номинаций на нее.

7 самых эффектных образов Мерил Стрип на красной дорожке «Оскара» (смотрите здесь). 

22 июня Мерил Стрип исполняется 68 лет. Она ведущая актриса Голливуда, любящая жена и мать, человек с выраженной гражданской позицией. Ее речь на последней церемонии «Золотой глобус» произвела фурор и обсуждалась не одну неделю.

Давайте проследим путь этой великой женщины и обратим внимание на основные вехи ее творческой и личной жизни.

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