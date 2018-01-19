«Форма воды»: самое важное о главном фильме года

Переосмысленная «Красавица и чудовище» − лучший фильм Гильермо дель Торо. Гильермо дель Торо лучше любого другого современного режиссера знает, как нужно создавать интеллектуальные и зрелые фильмы-фантазии. Иногда он допускает просчеты – несмотря на всю внешнюю красоту, его предыдущую картину «Багровый пик» никак нельзя было назвать удачной – но у него никогда не было недостатка в артистизме и в стремлении к новому.

Фото: imdb.com

В сказочной любовной истории «Форма воды» дель Торо не просто искупает ошибки «Багрового пика», а триумфально возвращается с лучшим фильмом во всей своей карьере. Это очаровательное и небанальное переосмысление «Красавицы и чудовища» − романтизированная, совершенно возвышенная и ослепительная фантасмагория. Фильм начинается с демонстрации сна, который смотрелся бы странно в других руках, но прекрасно и органично чувствует себя под присмотром дель Торо. Камера скользит по завораживающе зеленому водному миру, проплывает мимо стульев, ламп и столов и показывает залитую водой маленькую квартиру. Потом из под воды показывается женщина, мирно дремлющая на диване в гостиной.

Фото: imdb.com

Когда вода исчезает, мы слышим тихий голос рассказчика: «Если бы я рассказал вам о ней, принцессе без голоса, каким бы был мой рассказ?» Умиротворение, таинственный подводный мир, оригинальное представление «спящей красавицы»: существует ли лучший способ начать сказку и заинтересовать зрителя? Принцесса в этой сказке – Элайза (чудесная Салли Хокинс, сочетающая в себе силу и уязвимость). Это немая женщина, которая живет тихой, упорядоченной и довольно ограниченной жизнью в начале 60-ых в Балтиморе. У нее нет семьи, но зато есть два верных друга – пожилой сосед Джилс (Ричард Дженкинс) и темнокожая коллега Зельда (Октавия Спенсер), с которой Элайза работает уборщицей в секретном правительственном исследовательском центре.

Фото: imdb.com

События происходят во время Холодной войны. Вашингтон одержим идеей опередить Советский Союз в космической гонке, люди по всей Америке строят бомбоубежища, а каждый встречный может оказаться вражеским шпионом. Страной правят предрассудки и стереотипы – все те, кто обладает странными особенностями, другим цветом кожи, нетрадиционными сексуальными предпочтениями, да и просто отличается от большинства обречены быть изгоями. И именно то, как эти темы сотканы вместе и переплетаются с фантастическим сюжетом – самое удивительное, что есть в фильме.

Фото: imdb.com

Элайза и Зельда узнают, что в лабораторию доставляют некий секретный объект. Его охраняют с особой тщательностью, для его исследования в центр съезжаются лучшие специалисты, а руководит процессом безжалостный профессионал Стрикленд (зловещий Майкл Шеннон), наблюдающий за происходящим с холодностью следящего за мишенью снайпера. Таинственным объектом оказывается пойманное в Амазонке существо – синекожая человекоподобная амфибия, которого туземцы считали богом. Правительство относится к чудовищу враждебно, и лишь два человека проявляют к нему гуманность. Первый – доктор Роберт Хофштеттлер, на самом деле оказывающийся советским шпионом Дмитрием родом из Минска (Майкл Стулбарг в этой роли демонстрирует впечатляющее русское произношение), который просто хочет изучить удивительное существо. Второй – Элайза. Немая уборщица приносит монстру еду, ставит для него пластинки Гленна Миллера, учит его языку жестов. Только в молчаливом водном существе она чувствует истинную родственную душу.

Фото: imdb.com

Сюжет обостряется, когда Дмитрий получает от КГБ задание убить существо до того, как американцы успеют слишком много о нем узнать. Фильм приобретает элементы шпионского триллера, как будто чудовища/странной истории любви/социальной драмы было недостаточно, чтобы привлечь внимание зрителя. Из всей этой богатой завязки дель Торо и автор сценария Ванесса Тейлор отшлифовали изысканный изумруд. Персонажам фильма и истории веришь, а Элайза и ее удивительный водный приятель не только любят, но и без слов понимают друг друга лучше, чем говорящие персонажи картины.

Фото: imdb.com

В сказочном мире «Формы воды» общению и непониманию уделено особенно много внимания. Многословный Стрикленд тщетно пытается добиться от окружающих понимания его целей, выступающий в этой истории рассказчиком Джайлс пытается убедить старого приятеля, что он еще может быть полезен, Зельда никак не может найти общий язык с мужем, Дмитрий чувствует себя изгоем не только в чужой стране, но и среди своих, зато безмолвная Элайза настолько выразительна, что ее жесты можно понять и без сопровождающих субтитров. Дель Торо не был бы дель Торо, если бы в его сказке не нашлось места насилию и эротизму. Но все кровавые моменты введены в сюжет лишь для того, чтобы продвигать историю, а эротические сцены вовсе не непристойны.

Фото: imdb.com

Если что-то и можно поставить фильму в упрек, то лишь то, что «Форма воды» получилась самой человечной картиной дель Торо. Режиссер, который во всем своем творчестве прославлял монстров и убеждал зрителей в том, что нет чудовища страшнее человека, проявил на этот раз небывалое великодушие. Все его герои отщепенцы, которые видят в удивительном монстре что-то свое. И хотя действие происходит в 60-ые, в фильме слишком явственно просматриваются проблемы дня сегодняшнего. Да и само чудовище не полноценный персонаж фильма, а скорее инструмент для раскрытия героев. Это едва ли не первая картина дель Торо, в которой монстр не вызывает особой симпатии – да, он есть, он вполне себе интересен, но вот сопереживать человеку-амфибии не хочется совершенно.

Фото: imdb.com